Как изменился госдолг Украины за два года: упали проценты, срочность выросла

Государственный и гарантированный государством долг с 2022 года стал дешевле в 1,4 раза

Государственный и гарантированный государством долг с 2022 года стал дешевле в 1,4 раза и увеличил срочность в 1,6 раза. Об этом Министерство финансов сообщило в понедельник, 13 мая.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По состоянию на 31 декабря 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,67 трлн грн, или $97,95 млрд.

На 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,92 трлн грн, или $ 151,1 млрд, в том числе:

→ государственный и гарантированный государством внешний долг – 4,24 трлн грн (71,6% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $108,1 млрд;

→ государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,68 трлн грн (28,4%), или $43 млрд.

Читайте также: Гетманцев о реструктуризации евробондов Украины: На столе все опции, кроме дефолта

В целом в течение первого квартала 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 404,8 млрд грн, а в долларовом эквиваленте – на $5,7 млрд в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

Такая динамика прослеживается как в течение отчетного квартала, так и в последние несколько лет, подчеркнуло Министерство финансов.

В частности, с 2022 года по состоянию на 31 марта 2024 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась почти в 1,4 раза – с 7,79% до 5,57%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 1,6 раза – с 6,27 до 10,04 года.

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют:

→ льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств – 53,8%,

→ выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке – 27,4%,

→ выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 16,0%,

→ ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений – 2,8%.

Валютная структура государственного и гарантированного долга такова:

→ доля евро – 33,2%,

→ доллара США – 26,3%,

→ гривни – 25,9%,

→ СДР (специальные права заимствования) – 10,8%,

→ в других валютах, в том числе в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах – 3,8%.