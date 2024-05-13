Як змінився держборг України за два роки: відсотки впали, строковість зросла

Державний та гарантований державою борг з 2022 року став дешевшим у 1,4 раза

Державний та гарантований державою борг з 2022 року став дешевшим в 1,4 раза та збільшив строковість в 1,6 раза. Про це Міністерство фінансів повідомило у понеділок, 13 травня.

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Станом на 31 грудня 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 2,67 трлн грн, або $97,95 млрд.

На 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 5,92 трлн грн, або $151,1 млрд, зокрема:

→ державний та гарантований державою зовнішній борг – 4,24 трлн грн (71,6% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $108,1 млрд; → державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,68 трлн грн (28,4%), або $43 млрд.

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Загалом протягом першого кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 404,8 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на $5,7 млрд в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Така динаміка прослідковується як протягом звітного кварталу, так і за останні декілька років, наголосило Міністерство фінансів.

Зокрема, з 2022 року станом на 31 березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася майже в 1,4 раза – з 7,79% до 5,57%, а середньозважена строковість збільшилася в 1,6 раза – з 6,27 до 10,04 року.

У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять:

→ пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та → урядів іноземних держав – 53,8%,

→ випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 27,4%,

→ випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 16,0%,

→ позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 2,8%.

Валютна структура державного та гарантованого боргу така:

→ частка євро – 33,2%,

→ долара США – 26,3%,

→ гривні – 25,9%,

→ СПЗ (спеціальні права запозичення) – 10,8%,

→ в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 3,8%.