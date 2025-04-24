Україні поки не вдалося домовитися про реструктуризацію ВВП-варрантів

Фото: depositphotos.com

Україні поки не вдалося домовитися про реструктуризацію державних деривативів 2015 року (так званих ВВП-варрантів) з групою кредиторів, серед яких хедж-фонди Aurelius Capital Management LP і VR Capital Group. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Сторони провели переговори в період з 15 до 23 квітня, але не змогли досягти згоди.

"Україна збирається продовжити взаємодію з власниками варрантів і розглянути всі доступні варіанти", – йдеться в заяві.

Часу для переговорів з тримачами варрантів не так багато, тому що 31 травня має бути здійснено платіж понад $500 мільйонів, прив'язаний до темпів економічного зростання у 2023 році, що становили 5,3%. Кабінет міністрів наклав мораторій на цю виплату.

Міністерство фінансів України заявило, що "ВВП-варранти були створені для економічної реальності, якої вже не існує", і що економічне зростання у 2023 році було не ознакою процвітання, а крихким відновленням після падіння економіки майже на 30% через російське вторгнення.

"Ці інструменти не мають стати на заваді нашому відновленню", – заявило міністерство.

Термін дії варрантів закінчується тільки у 2041 році, й виплати за ними можуть серйозно сповільнити післявоєнне відновлення України.

Україна запропонувала кредиторам два варіанти, включно з повним обміном на державні облігації, але інвестори були готові реструктуризувати лише травневий платіж, вимагаючи $400 мільйонів готівкою і конвертацію $200 мільйонів у нові облігації.

У четвер котирування варрантів впали нижче 71 цента за долар з 73 центів напередодні. Цьогорічний пік їхньої вартості становив 88 центів у лютому, пише Bloomberg.