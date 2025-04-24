Україні поки не вдалося домовитися про реструктуризацію ВВП-варрантів
Україні поки не вдалося домовитися про реструктуризацію державних деривативів 2015 року (так званих ВВП-варрантів) з групою кредиторів, серед яких хедж-фонди Aurelius Capital Management LP і VR Capital Group. Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Сторони провели переговори в період з 15 до 23 квітня, але не змогли досягти згоди.
"Україна збирається продовжити взаємодію з власниками варрантів і розглянути всі доступні варіанти", – йдеться в заяві.
Часу для переговорів з тримачами варрантів не так багато, тому що 31 травня має бути здійснено платіж понад $500 мільйонів, прив'язаний до темпів економічного зростання у 2023 році, що становили 5,3%. Кабінет міністрів наклав мораторій на цю виплату.
Міністерство фінансів України заявило, що "ВВП-варранти були створені для економічної реальності, якої вже не існує", і що економічне зростання у 2023 році було не ознакою процвітання, а крихким відновленням після падіння економіки майже на 30% через російське вторгнення.
"Ці інструменти не мають стати на заваді нашому відновленню", – заявило міністерство.
Термін дії варрантів закінчується тільки у 2041 році, й виплати за ними можуть серйозно сповільнити післявоєнне відновлення України.
Україна запропонувала кредиторам два варіанти, включно з повним обміном на державні облігації, але інвестори були готові реструктуризувати лише травневий платіж, вимагаючи $400 мільйонів готівкою і конвертацію $200 мільйонів у нові облігації.
У четвер котирування варрантів впали нижче 71 цента за долар з 73 центів напередодні. Цьогорічний пік їхньої вартості становив 88 центів у лютому, пише Bloomberg.
- У серпні 2024 року Міністерство фінансів домовилося з власниками єврооблігацій України про списання 37% від поточної суми боргу за 13 серіями суверенних єврооблігацій і перенесення погашення з 2024-2035 років на 2029-2036 роки.
- Після узгодження всіх формальних питань Україна випустила нові облігації на меншу суму (мінус $8,7 млрд).
- 2 серпня 2024 року S&P Global Ratings встановило Україні дефолтний рейтинг SD, а 13 серпня аналогічний рейтинг RD встановило агентство Fitch.