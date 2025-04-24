Украине не удалось договориться о реструктуризации ВВП-варрантов

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Украине не удалось договориться о реструктуризации государственных деривативов 2015 года (так называемых ВВП-варрантов) с группой кредиторов, среди которых хедж-фонды Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Стороны провели переговоры в период с 15 по 23 апреля, но не смогли прийти к согласию.

"Украина собирается продолжить взаимодействие с владельцами варрантов и рассмотреть все доступные варианты", – говорится в заявлении.

Времени для переговоров с держателями варрантов не так много, так как 31 мая должен быть осуществлен платеж более $500 миллионов, привязанный к темпам экономического роста в 2023 году, который составил 5,3%. Кабинет министров наложил мораторий на эту выплату.

Министерство финансов Украины заявило, что "ВВП-варранты были разработаны для мира, который больше не существует", и что экономический рост в 2023 году был не признаком процветания, а хрупким восстановлением после падения экономики почти на 30% из-за российского вторжения.

"Эти финансовые инструменты не должны стать препятствием для нашего обновления", — заявило министерство.

Срок действия варрантов истекает только в 2041 году, и выплаты по ним могут серьезно замедлить послевоенное восстановление Украины.

Украина предложила кредиторам два варианта, включая полный обмен на государственные облигации, но инвесторы были готовы реструктуризировать только майский платеж, требуя $400 миллионов наличными и конвертацию $200 миллионов в новые облигации.

В четверг котировки варрантов упали ниже 71 цента за доллар с 73 центов накануне. Нынешний пик их стоимости составил 88 центов в феврале, пишет Bloomberg.