Украине не удалось договориться о реструктуризации ВВП-варрантов
Украине не удалось договориться о реструктуризации государственных деривативов 2015 года (так называемых ВВП-варрантов) с группой кредиторов, среди которых хедж-фонды Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
Стороны провели переговоры в период с 15 по 23 апреля, но не смогли прийти к согласию.
"Украина собирается продолжить взаимодействие с владельцами варрантов и рассмотреть все доступные варианты", – говорится в заявлении.
Времени для переговоров с держателями варрантов не так много, так как 31 мая должен быть осуществлен платеж более $500 миллионов, привязанный к темпам экономического роста в 2023 году, который составил 5,3%. Кабинет министров наложил мораторий на эту выплату.
Министерство финансов Украины заявило, что "ВВП-варранты были разработаны для мира, который больше не существует", и что экономический рост в 2023 году был не признаком процветания, а хрупким восстановлением после падения экономики почти на 30% из-за российского вторжения.
"Эти финансовые инструменты не должны стать препятствием для нашего обновления", — заявило министерство.
Срок действия варрантов истекает только в 2041 году, и выплаты по ним могут серьезно замедлить послевоенное восстановление Украины.
Украина предложила кредиторам два варианта, включая полный обмен на государственные облигации, но инвесторы были готовы реструктуризировать только майский платеж, требуя $400 миллионов наличными и конвертацию $200 миллионов в новые облигации.
В четверг котировки варрантов упали ниже 71 цента за доллар с 73 центов накануне. Нынешний пик их стоимости составил 88 центов в феврале, пишет Bloomberg.
- В августе 2024 года Министерство финансов договорилось с держателями еврооблигаций Украины о списании 37% от текущей суммы долга по 13 сериям суверенных еврооблигаций и переносе погашения с 2024-2035 годов на 2029-2036 годы.
- После согласования всех формальных вопросов Украина выпустила новые облигации на меньшую сумму (минус $8,7 млрд).
- 2 августа 2024 года S&P Global Ratings установило Украине дефолтный рейтинг SD, а 13 августа аналогичный рейтинг RD установило агентство Fitch.