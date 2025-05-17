Reuters: Украина не боится пропустить платеж по ВВП-варрантам

Украина дала понять инвесторам, что дефолт по государственным деривативам не приведет к перекрестному дефолту по облигациям

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Украина не будет спешить с реструктуризацией государственных деривативов 2015 года (так называемых ВВП-варрантов), даже если придется допустить дефолт по ним, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, об этом на встрече с инвесторами в Лондоне, которая состоялась на этой неделе, сказал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

"Они четко дали понять, что действует мораторий и... неплатеж по этим обязательствам не повлечет за собой перекрестного дефолта по облигациям", — цитирует Reuters одного из инвесторов.

31 мая должен быть осуществлен платеж на сумму более $500 миллионов, привязанный к темпам экономического роста в 2023 году, которые составили 5,3%. Кабинет министров еще в прошлом году наложил мораторий на эту выплату.

Министерство финансов Украины заявило, что "ВВП-варранты были созданы для экономической реальности, которой уже не существует", и что экономический рост в 2023 году был не признаком процветания, а восстановлением после падения экономики почти на 30% из-за российского вторжения.

Украина предлагала держателям варрантов два варианта реструктуризации, включая полный обмен на государственные облигации, но они отказались.

На запрос Reuters в правительстве сообщили, что Украина "активно взаимодействует с заинтересованными сторонами и собирает отзывы рынка для определения лучшего пути дальнейшего урегулирования варрантов".

Но на переговорах, по словам источников агентства, Буца подчеркнул, что, хотя оперативное решение по реструктуризации варрантов является приоритетом, украинская сторона не боится пропустить платеж.