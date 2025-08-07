Пышный – о доступе к "телу" активов РФ: Проходим от "это невозможно" до "давайте сделаем"

Андрей Пышный (Фото: НБУ)

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный "более чем убежден", что замороженные российские активы в будущем станут важным источником финансирования для Украины, несмотря на дискуссии о возможных рисках. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Украина в течение трех с половиной лет войны часто проходит этапы от "это ни при каких условиях невозможно" до "давайте мы об этом подумаем" и "ладно, давайте сделаем как можно быстрее". В вопросе доступа к самому телу обездвиженных активов у меня складывается впечатление, что мы проходим это снова", – сказал он.

Читайте также Что представляют собой российские активы в мире и как их конфисковать

"Сейчас мы слышим от высшего руководства Европейской комиссии, даже от некоторых центробанкиров – а мы такими вещами не шутим, – и от некоторых коллег из стран Балтии о том, что обездвиженные активы должны постепенно рассматриваться как соответствующий источник финансирования Украины", – подчеркнул руководитель НБУ.

Пышный вспомнил о заявлениях еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса и верховной представительницы ЕС по вопросам внешней политики Каи Каллас, которые поддерживают эту позицию.

Глава НБУ также отреагировал на опасения относительно возможных негативных последствий передачи активов. В частности, некоторые эксперты выражают беспокойство, что такой шаг может подорвать глобальную роль евро как резервной валюты.

"Наше видение другое – евро никоим образом ничего не угрожает, эти активы уже обездвижены", – подчеркнул Пышный.

Он также напомнил об агрессивных действиях Российской Федерации в отношении европейского бизнеса, отметив, что Россия "давно агрессивно действует в отношении европейского бизнеса и его активов на территории РФ, занимаясь национализацией и экспроприацией".