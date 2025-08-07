Пышный – о доступе к "телу" активов РФ: Проходим от "это невозможно" до "давайте сделаем"
Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный "более чем убежден", что замороженные российские активы в будущем станут важным источником финансирования для Украины, несмотря на дискуссии о возможных рисках. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
"Украина в течение трех с половиной лет войны часто проходит этапы от "это ни при каких условиях невозможно" до "давайте мы об этом подумаем" и "ладно, давайте сделаем как можно быстрее". В вопросе доступа к самому телу обездвиженных активов у меня складывается впечатление, что мы проходим это снова", – сказал он.
"Сейчас мы слышим от высшего руководства Европейской комиссии, даже от некоторых центробанкиров – а мы такими вещами не шутим, – и от некоторых коллег из стран Балтии о том, что обездвиженные активы должны постепенно рассматриваться как соответствующий источник финансирования Украины", – подчеркнул руководитель НБУ.
Пышный вспомнил о заявлениях еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса и верховной представительницы ЕС по вопросам внешней политики Каи Каллас, которые поддерживают эту позицию.
Глава НБУ также отреагировал на опасения относительно возможных негативных последствий передачи активов. В частности, некоторые эксперты выражают беспокойство, что такой шаг может подорвать глобальную роль евро как резервной валюты.
"Наше видение другое – евро никоим образом ничего не угрожает, эти активы уже обездвижены", – подчеркнул Пышный.
Он также напомнил об агрессивных действиях Российской Федерации в отношении европейского бизнеса, отметив, что Россия "давно агрессивно действует в отношении европейского бизнеса и его активов на территории РФ, занимаясь национализацией и экспроприацией".
- В июне 2024 года лидеры стран–членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились предоставить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Президент Владимир Зеленский считает, что и конфискация российских активов зависит исключительно от политического решения G7.
- Украина надеется на быстрый доступ к "телу" замороженных активов России, учитывая, что в финансировании на 2026 год сохраняется дыра в размере $19 млрд.
Комментарии (0)