НБУ: конфискация российских активов сильно не повлияет на роль евро в мире

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Национальный банк считает, что полная конфискация обездвиженных российских активов в пользу Украины не окажет значительного негативного влияния на восприятие евро и его роль в международной финансовой системе, хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражал определенные опасения по этому поводу. Об этом говорится в новом инфляционном отчете, опубликованном на сайте НБУ.

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Самая большая часть суверенных российских активов, замороженных после полномасштабной агрессии России против Украины, физически находится на территории Евросоюза.

ЕЦБ переживает, что их конфискация окажет плохое влияние на евро: якобы другие центральные банки начнут отказываться от использования резервных активов в евро, доходность в евро возрастет (что увеличит расходы на финансирование для стран ЕС), уменьшится доля евро в торговых расчетах.

НБУ говорит, что провел "анализ всех аспектов позиции евро в глобальной среде" и по результатам этого анализа пришел к выводу: угрозы для роли евро в случае полной конфискации обездвиженных российских активов в пользу Украины нет.

Аналитики Нацбанка считают, что непосредственная конфискация российских активов, составляющих более 8% общего объема резерва в евро, может "механически снизить долю евро в резервах почти на 1.1 п. п.", но экономического содержания такое изменение не будет иметь.

НБУ указывает, что синхронная конфискация активов всем Западом ограничит возможности диверсификации резервов другими странами, в частности, Китаем.

Кроме того, существуют технические препятствия для массовой продажи облигаций в евро и ограничения на инвестиции в некоторые альтернативные валюты, например, китайский юань (через политику Китая и геополитические факторы). Это делает полную ликвидацию резервов в евро маловероятной.

"Несмотря на попытки поиска альтернатив отдельными странами EM, роль евро как второй мировой валюты остается непоколебимой. Поэтому скоординированные с другими развитыми странами меры по полной конфискации российских суверенных активов не смогут ослабить роль евро и вряд ли окажут материальное влияние на восприятие этой валюты", — заключает НБУ.