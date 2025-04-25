НБУ: конфискация российских активов сильно не повлияет на роль евро в мире
Национальный банк считает, что полная конфискация обездвиженных российских активов в пользу Украины не окажет значительного негативного влияния на восприятие евро и его роль в международной финансовой системе, хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражал определенные опасения по этому поводу. Об этом говорится в новом инфляционном отчете, опубликованном на сайте НБУ.
Самая большая часть суверенных российских активов, замороженных после полномасштабной агрессии России против Украины, физически находится на территории Евросоюза.
ЕЦБ переживает, что их конфискация окажет плохое влияние на евро: якобы другие центральные банки начнут отказываться от использования резервных активов в евро, доходность в евро возрастет (что увеличит расходы на финансирование для стран ЕС), уменьшится доля евро в торговых расчетах.
НБУ говорит, что провел "анализ всех аспектов позиции евро в глобальной среде" и по результатам этого анализа пришел к выводу: угрозы для роли евро в случае полной конфискации обездвиженных российских активов в пользу Украины нет.
Аналитики Нацбанка считают, что непосредственная конфискация российских активов, составляющих более 8% общего объема резерва в евро, может "механически снизить долю евро в резервах почти на 1.1 п. п.", но экономического содержания такое изменение не будет иметь.
НБУ указывает, что синхронная конфискация активов всем Западом ограничит возможности диверсификации резервов другими странами, в частности, Китаем.
Кроме того, существуют технические препятствия для массовой продажи облигаций в евро и ограничения на инвестиции в некоторые альтернативные валюты, например, китайский юань (через политику Китая и геополитические факторы). Это делает полную ликвидацию резервов в евро маловероятной.
"Несмотря на попытки поиска альтернатив отдельными странами EM, роль евро как второй мировой валюты остается непоколебимой. Поэтому скоординированные с другими развитыми странами меры по полной конфискации российских суверенных активов не смогут ослабить роль евро и вряд ли окажут материальное влияние на восприятие этой валюты", — заключает НБУ.
- В июне 2024 года лидеры стран – членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Евросоюз выделит 18,1 млрд евро, США – $20 млрд, Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).