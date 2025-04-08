Украина надеется на доступ к "телу" замороженных активов России в 2026 году
Украина рассчитывает в 2026 году получить доступ к обездвиженным российским активам для покрытия дефицита бюджета. Об этом сказал глава Национального банка Андрей Пышный.
В течение 2023-2024 годов благодаря работе на внутреннем долговом рынке и поддержке партнеров Украина смогла избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета.
"И это остается нашим неизменным приоритетом", — подчеркнул Пышный.
На 2025 год Украина обеспечена международной помощью, но 2026-й вызывает вопросы.
Глава НБУ считает, что предоставление Украине доступа к российским активам было бы справедливым решением для компенсации нанесенного Россией ущерба.
Согласно оперативной оценке RDNA-4, по состоянию на начало 2025 года убытки Украины достигают $176 млрд, а стоимость восстановления – $524 млрд.
"Надеемся, что 2026 год станет годом, когда наша страна будет получать финансирование уже, в том числе, за счет "тела" активов РФ", — сказал Пышный по итогам встречи с представителем Форин-офиса Великобритании Ником Дайером и послом Мартином Харрисом.
- В 2024 году страны G7 согласились использовать проценты от замороженных инвестиций как займ для Украины. Займ будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатным.
- Зеленский просил передать эти $300 млрд замороженных российских активов Украине для укрепления военной возможности как гарантию безопасности. В начале марта 2025 года Шмыгаль сказал, что Украина в ближайшее время ожидает ответ ЕС о конфискации российских активов.
- Большая семерка при предыдущем президенте США Джо Байдене неоднократно заявляла, что связывает разблокирование российских активов с выплатой Россией ущерба, который она нанесла Украине.