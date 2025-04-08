Украина надеется на доступ к "телу" замороженных активов России в 2026 году

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Украина рассчитывает в 2026 году получить доступ к обездвиженным российским активам для покрытия дефицита бюджета. Об этом сказал глава Национального банка Андрей Пышный.

В течение 2023-2024 годов благодаря работе на внутреннем долговом рынке и поддержке партнеров Украина смогла избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета.

"И это остается нашим неизменным приоритетом", — подчеркнул Пышный.

На 2025 год Украина обеспечена международной помощью, но 2026-й вызывает вопросы.

Глава НБУ считает, что предоставление Украине доступа к российским активам было бы справедливым решением для компенсации нанесенного Россией ущерба.

Согласно оперативной оценке RDNA-4, по состоянию на начало 2025 года убытки Украины достигают $176 млрд, а стоимость восстановления – $524 млрд.

"Надеемся, что 2026 год станет годом, когда наша страна будет получать финансирование уже, в том числе, за счет "тела" активов РФ", — сказал Пышный по итогам встречи с представителем Форин-офиса Великобритании Ником Дайером и послом Мартином Харрисом.