Шмыгаль: Ожидаем в ближайшее время ответа ЕС по конфискации российских активов
Украина в ближайшее время рассчитывает получить от Евросоюза ответы по вопросу конфискации замороженных российских активов. Об этом он на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Financial Times накануне сообщила, что Франция предложила привязать взыскание российских активов к соблюдению потенциального перемирия. Другие европейские страны хорошо восприняли это предложение, но этот вариант далек от согласования.
По данным Politico, крупнейшие страны Евросоюза выступают против конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, в то время как соседи России в основном "за".
По словам Шмыгаля, использование замороженных российских активов стало одной из главных финансовых побед Украины.
"Мы получили специальный инструмент ERA, специальный кредит для Украины в счет замороженных российских активов. Это первый шаг. Наша цель – конфискация всех $300 миллиардов, хранящихся на счетах международных финансовых институтов. Фактически мы начали уже использование этих $50 миллиардов, которые нам дают в виде кредита, и рассчитываем в ближайшее время получить ответы по следующим шагам относительно конфискации всей суммы российских активов", – сказал он.
Шмыгаль рассказал, что этот вопрос активно обсуждается на переговорах с Европейской комиссией и европейскими партнерами.
Financial Times накануне сообщила, что Франция предложила привязать взыскание российских активов к соблюдению потенциального перемирия. Другие европейские страны хорошо восприняли это предложение, но этот вариант далек от согласования.
По данным Politico, крупнейшие страны Евросоюза выступают против конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, в то время как соседи России в основном "за".
- В 2024 году страны G7 согласились использовать проценты от замороженных инвестиций как заем для Украины. Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.
- Зеленский просил передать эти $300 миллиардов замороженных российских активов Украине для укрепления военной возможности как гарантию безопасности.
- Большая семерка при предыдущем президенте США Джо Байдене неоднократно заявляла, что связывает разблокирование российских активов с выплатой Россией ущерба, который она нанесла Украине.