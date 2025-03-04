Шмыгаль: Ожидаем в ближайшее время ответа ЕС по конфискации российских активов

Украина не отказывается от цели получить все $300 миллиардов российских активов, замороженных в странах Запада

Фото: пресс-служба Кабмина

Украина в ближайшее время рассчитывает получить от Евросоюза ответы по вопросу конфискации замороженных российских активов. Об этом он на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Financial Times накануне сообщила, что Франция предложила привязать взыскание российских активов к соблюдению потенциального перемирия. Другие европейские страны хорошо восприняли это предложение, но этот вариант далек от согласования.

По данным Politico, крупнейшие страны Евросоюза выступают против конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, в то время как соседи России в основном "за".

По словам Шмыгаля, использование замороженных российских активов стало одной из главных финансовых побед Украины.

"Мы получили специальный инструмент ERA, специальный кредит для Украины в счет замороженных российских активов. Это первый шаг. Наша цель – конфискация всех $300 миллиардов, хранящихся на счетах международных финансовых институтов. Фактически мы начали уже использование этих $50 миллиардов, которые нам дают в виде кредита, и рассчитываем в ближайшее время получить ответы по следующим шагам относительно конфискации всей суммы российских активов", – сказал он.

Шмыгаль рассказал, что этот вопрос активно обсуждается на переговорах с Европейской комиссией и европейскими партнерами.

Financial Times накануне сообщила, что Франция предложила привязать взыскание российских активов к соблюдению потенциального перемирия. Другие европейские страны хорошо восприняли это предложение, но этот вариант далек от согласования.

По данным Politico, крупнейшие страны Евросоюза выступают против конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, в то время как соседи России в основном "за".