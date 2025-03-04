Шмигаль: Очікуємо найближчим часом відповідь ЄС щодо конфіскації російських активів
Україна найближчим часом розраховує отримати від Євросоюзу відповіді щодо конфіскації заморожених російських активів. Про це він на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, використання російських заморожених активів стало однією з головних фінансових перемог України.
"Ми отримали спеціальний інструмент ERA, спеціальний кредит для України в рахунок заморожених російських активів. Це перший крок. Наша ціль – конфіскація всіх $300 мільярдів, що зберігаються на рахунках міжнародних фінансових інституцій. Фактично ми розпочали уже використання цих $50 мільярдів, які нам дають у вигляді кредиту, і розраховуємо найближчим часом отримати відповіді щодо наступних кроків з конфіскації всієї суми російських активів", – сказав він.
Шмигаль розповів, що це питання активно обговорюється на переговорах з Європейською комісією та європейськими партнерами.
Financial Times напередодні повідомила, що Франція запропонувала прив'язати стягнення російських активів до дотримання нею потенційного перемир'я. Інші європейські країни добре сприйняли цю пропозицію, але цей варіант далекий від узгодження.
За даними Politico, найбільші країни Євросоюзу виступають проти конфіскації заморожених російських активів на користь України, тоді як сусіди Росії в основному "за".
- У 2024 році країни G7 погодились використовувати відсотки від заморожених інвестицій як позику для України. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
- Зеленський просив передати ці $300 мільярдів заморожених російських активів Україні для зміцнення військової спроможності як гарантію безпеки.
- Велика сімка за попереднього президента США Джо Байдена неодноразово заявляла, що пов'язує розблокування російських активів із виплатою Росією збитків, яких вона завдала Україні.