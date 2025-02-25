Питання конфіскації російських активів для України розділило ЄС: хто за і проти

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Найбільші країни Євросоюзу виступають проти конфіскації заморожених російських активів на користь України, тоді як сусіди Росії в основному "за", пише Politico.

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Приблизна сума цих коштів оцінюється у 200 млрд євро.

"Президент США Дональд Трамп поводиться так, ніби має всі козирі в переговорах щодо закінчення війни в Україні. Однак у Брюсселя є "таємна зброя" вартістю 200 мільярдів євро", – йдеться в публікації.

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Країни Балтії та Скандинавії, сусіди Росії, вважають, що ці гроші слід негайно передати Україні. Цю позицію підтримують Польща, Чехія та верховна дипломатка ЄС, колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Водночас Каллас визнає, що шанси на конфіскацію російських коштів у найближчому майбутньому невеликі, оскільки потрібна підтримка всіх країн-членів ЄС.

Протилежний табір (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн) побоюється, що конфіскація коштів відлякає міжнародних інвесторів і позбавить Євросоюз головної переваги в мирних переговорах з Росією.

"Якщо розморозити [активи] і передати Україні, то більше їх не буде і їх більше не можна буде використати як предмет торгу", — пояснив один із дипломатів ЄС, який належить до цього табору. Як і більшість співрозмовників Politico, він говорив на умовах анонімності через чутливість обговорюваної теми.

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з Трампом у Білому домі наголосив, що заморожені активи є важливим важелем впливу в майбутніх переговорах.