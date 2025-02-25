Вопрос конфискации российских активов для Украины разделил ЕС: кто за и против

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Крупнейшие страны Евросоюза выступают против конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, тогда как соседи России в основном "за", пишет Politico.

Приблизительная сумма этих средств оценивается в 200 млрд евро.

"Президент США Дональд Трамп ведет себя так, будто имеет все козыри в переговорах об окончании войны в Украине. Однако у Брюсселя есть "тайное оружие" стоимостью 200 миллиардов евро", — говорится в публикации.

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Страны Балтии и Скандинавии, соседи России, считают, что эти деньги нужно немедленно передать Украине. Эту позицию поддерживают Польша, Чехия и верховный дипломат ЕС, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

При этом Каллас признает, что шансы на конфискацию российских средств в ближайшем будущем невелики, поскольку необходима поддержка всех стран-членов ЕС.

Противоположный лагерь (Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен) опасается, что конфискация средств отпугнет международных инвесторов и лишит Евросоюз главного преимущества в мирных переговорах с Россией.

"Если разморозить [активы] и передать Украине, то больше их не будет и их больше нельзя будет использовать как предмет торга", — пояснил один из дипломатов ЕС, принадлежащий к этому лагерю. Как и большинство собеседников Politico, он говорил на условиях анонимности из-за чувствительности обсуждаемой темы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с Трампом в Белом доме отметил, что замороженные активы являются важным рычагом влияния в будущих переговорах.