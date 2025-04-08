Україна сподівається на доступ до "тіла" заморожених активів Росії у 2026 році
Україна розраховує у 2026 році отримати доступ до знерухомлених російських активів для покриття дефіциту бюджету. Про це сказав голова Національного банку Андрій Пишний.
Упродовж 2023–2024 років завдяки роботі на внутрішньому борговому ринку та підтримці партнерів Україна змогла уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету.
"І це залишається нашим незмінним пріоритетом", – наголосив Пишний.
На 2025 рік Україна забезпечена міжнародною допомогою, але 2026-й викликає питання.
Голова НБУ вважає, що надання Україні доступу до російських активів було б справедливим рішенням для компенсації завданих Росією збитків.
Відповідно до оперативної оцінки RDNA-4, станом на початок 2025 року збитки України сягають $176 млрд, а вартість відновлення – $524 млрд.
"Сподіваємося, що 2026 рік стане роком, коли наша країна отримуватиме фінансування вже, у тому числі, за рахунок "тіла" активів РФ", – сказав Пишний за підсумками зустрічі з представником Форин-офісу Великої Британії Ніком Даєром і послом Мартіном Гаррісом.
- У 2024 році країни G7 погодились використовувати відсотки від заморожених інвестицій як позику для України. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
- Зеленський просив передати ці $300 млрд заморожених російських активів Україні для зміцнення військової спроможності як гарантію безпеки. На початку березня 2025 року Шмигаль сказав, що Україна найближчим часом очікує відповідь ЄС щодо конфіскації російських активів.
- Велика сімка за попереднього президента США Джо Байдена неодноразово заявляла, що пов'язує розблокування російських активів із виплатою Росією збитків, яких вона завдала Україні.