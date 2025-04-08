Україна сподівається на доступ до "тіла" заморожених активів Росії у 2026 році

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Україна розраховує у 2026 році отримати доступ до знерухомлених російських активів для покриття дефіциту бюджету. Про це сказав голова Національного банку Андрій Пишний.

Упродовж 2023–2024 років завдяки роботі на внутрішньому борговому ринку та підтримці партнерів Україна змогла уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету.

"І це залишається нашим незмінним пріоритетом", – наголосив Пишний.

На 2025 рік Україна забезпечена міжнародною допомогою, але 2026-й викликає питання.

Голова НБУ вважає, що надання Україні доступу до російських активів було б справедливим рішенням для компенсації завданих Росією збитків.

Відповідно до оперативної оцінки RDNA-4, станом на початок 2025 року збитки України сягають $176 млрд, а вартість відновлення – $524 млрд.

"Сподіваємося, що 2026 рік стане роком, коли наша країна отримуватиме фінансування вже, у тому числі, за рахунок "тіла" активів РФ", – сказав Пишний за підсумками зустрічі з представником Форин-офісу Великої Британії Ніком Даєром і послом Мартіном Гаррісом.