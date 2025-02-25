Оцінка відновлення України за рік зросла з $486 млрд до $524 млрд – Світовий банк

Наслідки однієї з атак росіян по Києву. Фото: ДСНС

Через три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд України спільно зі Світовим банком, Європейською комісією та Організацією Об'єднаних Націй опублікував оновлену оцінку збитків і потреб у відновленні (RDNA4). Станом на 31 грудня 2024 року загальна вартість реконструкції та відновлення оцінюється у $524 млрд (506 млрд євро), що приблизно у 2,8 раза перевищує номінальний ВВП України за 2024 рік.

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За оцінкою, прямі збитки в Україні сягнули $176 млрд (170 млрд євро), що перевищує показники попередньої оцінки RDNA3 у лютому 2024 року ($152 млрд або 138 млрд євро). Найбільших втрат зазнали житловий сектор, транспорт, енергетика, промисловість та освіта.

Пошкоджено або зруйновано 13% всього житлового фонду країни, що вплинуло на понад 2,5 млн домогосподарств. В енергетичному секторі зафіксовано зростання пошкоджених або зруйнованих обʼєктів на 93%, зокрема у сфері генерації, передання та розподілу електроенергії.

У всіх секторах найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська та Київська області, на які припадає близько 72% загальних збитків.

Пріоритети фінансування та роль приватного сектору

Відновлення житла потребує найбільших інвестицій – $84 млрд (81 млрд євро). Далі йдуть транспортний сектор ($78 млрд або 75 млрд євро), енергетика ($68 млрд або 66 млрд євро), промисловість та торгівля ($64 млрд або 62 млрд євро), а також аграрний сектор ($55 млрд або 53 млрд євро). Лише на очищення територій від руйнувань необхідно майже $13 млрд (12,6 млрд євро).

У 2025 році уряд України за підтримки міжнародних донорів виділив $7,37 млрд (7,12 млрд євро) на відновлення ключових сфер: житла, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, енергетики, транспорту, водопостачання, розмінування та цивільного захисту. Однак дефіцит фінансування для відбудови у 2025 році становить $9,96 млрд (9,62 млрд євро), що підкреслює необхідність залучення приватного сектору до відновлення.

"Оцінка демонструє масштаби руйнувань, яких зазнала Україна через агресію Росії. Європейський Союз вже підтримує реконструкцію України, залучаючи приватні інвестиції через Українську інвестиційну платформу. Також триває поглиблення інтеграції України до єдиного ринку ЄС, що відкриє нові можливості для українського та європейського бізнесу", – зазначила пані комісар ЄС із питань розширення Марта Кош.

Водночас приватний сектор вже відіграє важливу роль у відновленні. Багато компаній інвестують у ремонт та посилення стійкості критичної інфраструктури, зокрема в розподілені енергетичні рішення – газові електростанції, сонячні панелі, біогазові установки. За оцінками Міжнародної фінансової корпорації (IFC), приватний сектор може покрити третину від загальних потреб відбудови.