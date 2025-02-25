Оценка восстановления Украины за год выросла с $486 млрд до $524 млрд – Всемирный банк

Последствия одной из атак россиян по Киеву. Фото: ГСЧС

Через три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство Украины совместно с Всемирным банком, Европейской комиссией и Организацией Объединенных Наций опубликовало обновленную оценку убытков и потребностей в восстановлении (RDNA4). По состоянию на 31 декабря 2024 года, общая стоимость реконструкции и восстановления оценивается в $524 млрд (506 млрд евро), что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины за 2024 год.

По оценке, прямые убытки в Украине достигли $176 млрд (170 млрд евро), что превышает показатели предварительной оценки RDNA3 в феврале 2024 года ($152 млрд или 138 млрд евро). Наибольшие потери понесли жилищный сектор, транспорт, энергетика, промышленность и образование.

Повреждены или разрушены 13% всего жилищного фонда страны, что повлияло более чем на 2,5 млн домохозяйств. В энергетическом секторе зафиксирован рост поврежденных или разрушенных объектов на 93%, в том числе в сфере генерации, передачи и распределения электроэнергии.

Во всех секторах наибольшие разрушения получили Донецкая, Харьковская, Луганская, Запорожская, Херсонская и Киевская области, на которые приходится около 72% общего ущерба.

Приоритеты финансирования и роль частного сектора

Восстановление жилья требует наибольших инвестиций – $84 млрд (81 млрд евро). Далее следуют транспортный сектор ($78 млрд или 75 млрд евро), энергетика ($68 млрд или 66 млрд евро), промышленность и торговля ($64 млрд или 62 млрд евро), а также аграрный сектор ($55 млрд или 53 млрд евро). Только на очистку территорий от разрушений необходимо около $13 млрд (12,6 млрд евро).

В 2025 году правительство Украины при поддержке международных доноров выделило $7,37 млрд (7,12 млрд евро) на восстановление ключевых сфер: жилья, образования, здравоохранения, социальной защиты, энергетики, транспорта, водоснабжения, разминирования и гражданской защиты. Однако дефицит финансирования для восстановления в 2025 году составляет $9,96 млрд (9,62 млрд евро), что подчеркивает необходимость привлечения частного сектора в восстановление.

"Оценка демонстрирует масштабы разрушений, которые испытала Украина из-за агрессии России. Европейский Союз уже поддерживает реконструкцию Украины, привлекая частные инвестиции через Украинскую инвестиционную платформу. Также продолжается углубление интеграции Украины в единый рынок ЕС, что откроет новые возможности для украинского и европейского бизнеса", – отметила комиссар ЕС.

В то же время частный сектор уже играет важную роль в восстановлении. Многие компании инвестируют в ремонт и усиление устойчивости критической инфраструктуры, в частности в распределенные энергетические решения – газовые электростанции, солнечные панели, биогазовые установки. По оценкам Международной финансовой корпорации (IFC), частный сектор может покрыть треть от общих потребностей восстановления.