KSE: Убытки инфраструктуры Украины из-за полномасштабной войны выросли до $170 млрд

Больше всего от полномасштабной войны пострадал жилищный сектор – убытки достигли $60 млрд

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Общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд. Об этом сообщает Киевская школа экономики (KSE) в новом отчете.

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По сравнению с началом 2024 года эта цифра выросла на $12,6 млрд, что является следствием дальнейших разрушений из-за ракетных атак и боевых действий. Наибольшие потери понесли жилищный фонд, транспортная инфраструктура и энергетика.

Жилищный сектор остается наиболее пострадавшим – прямые убытки оцениваются в $60 млрд. По состоянию на ноябрь 2024 года повреждены или разрушены 236 000 жилых зданий, из которых 209 000 – частные дома, 27 000 – многоквартирные, а еще 600 – общежития.

В региональном разрезе наибольшие разрушения получили Донецкая, Харьковская, Луганская, Киевская, Черниговская и Херсонская области.

Значительные потери понесла транспортная инфраструктура – на $38,5 млрд. Повреждены и разрушены более 26 000 километров автомобильных дорог, что оценивается в $28,3 млрд.

Потери железнодорожного транспорта составляют $4,3 млрд, инфраструктуры портов – $0,85 млрд, авиационной отрасли – $2 млрд. Прямые потери частного легкового транспорта оцениваются в $2,2 млрд – уничтожено или повреждено 260 000 автомобилей.

Энергетический сектор Украины потерял $14,6 млрд. Промышленность, строительство и сектор услуг понесли убытки на $14,4 млрд. Агропромышленный комплекс разрушился на $10,3 млрд.

Значительные потери понес и лесной фонд – из-за боевых действий и пожаров повреждено 298 000 гектаров лесов, потери оцениваются в $4,5 млрд.

Потери образовательной инфраструктуры оцениваются в $7,3 млрд. За период полномасштабного вторжения повреждено или разрушено более 4000 учебных заведений, в том числе 229 школ, 110 детских садов и 97 университетов.

Здравоохранение потеряло $4,3 млрд. Под удары попали больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения. В общей сложности повреждено 1554 медицинских объекта, в том числе 515 больниц и 465 амбулаторий.

Культурное наследие, спортивные и туристические объекты подверглись разрушениям на сумму $4 млрд. Пострадали 3921 объект культуры, 399 религиозных сооружений, 343 спортивных комплекса.

Сектор жилищно-коммунального хозяйства потерял $3,5 млрд. Значительные разрушения получили 925 котельных, 214 центральных тепловых пунктов, более 354 км теплосетей.

Цифровая инфраструктура и телекоммуникационный сектор понесли прямые убытки на $1,2 млрд. Повреждены интернет-сети, мобильные радиосети и магистральные линии связи.