Зарплати в роздрібній торгівлі зросли на третину за рік: скільки платять у різних мережах

Фото: Depositphotos

Середня зарплата працівників торгівлі в Україні торік становила 11 379 грн до оподаткування, що на третину більше, ніж у 2023 році. Водночас у найбільших компаніях рівень оплати праці відрізняється: від 26 000 до 82 000 грн на місяць. Про це повідомляє Опендатабот.

За рік зарплати у сфері торгівлі зросли з 8685 до 11 379 грн. Проти 2021 року, коли середня зарплата становила 7660 грн, показник зріс у півтора раза.

Фото: Опендатабот

Найвищі зарплати в українському ритейлі пропонує елітна мережа "Бюро Вин" (GoodWine) – понад 82 000 грн на місяць.

Читайте також Ключові тренди українського ритейлу 2024-2025: як війна змінила споживання

Серед лідерів також АТБ-Маркет, де понад 42 000 працівників отримують у середньому 52 000 грн щомісяця.

"Ми систематично моніторимо рівень зарплат і прагнемо, щоб наші співробітники отримували гідну оплату. Усе нарахування повністю офіційне, а розмір заробітної плати переглядається відповідно до змін на ринку", – прокоментували у пресслужбі АТБ.

Фото: Опендатабот

Водночас у великих мережах, що входять до Індексу Опендатабота, що оцінює реальне становище українського бізнесу, зарплати нижчі. У Форі та Новусі працівники отримують близько 26 000-27 000 грн на місяць