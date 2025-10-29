В Україні зросла середня заробітна плата: дані Держстату

У вересні середня заплата українців зросла на 2,7%, проте заборгованість із виплат перевищила 3,7 мільярда гривень

Фото: Depositphotos

Середня заробітна плата в Україні у вересні 2025 року зросла на 2,7% порівняно з серпнем. Найвищі зарплати традиційно зафіксовано в столиці та сфері інформаційних технологій, тоді як найнижчі – в освіті та аграрних регіонах. Про це свідчать дані Держстату.

За даними оновленої статистики ринку праці, середній рівень заробітної плати по Україні продовжує зростати. Показник зарплати у вересні досягнув позначки 26 623 гривні.

Найвищі зарплати зберігаються в столиці. У Києві середня заробітна плата становила 40 111 гривень.

На другому місці – окупована на понад 95% Луганська область з показником 32 952 гривні, на третьому – Дніпропетровська з 27 416 грн.

Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано в західних та центральних регіонах. Найменше заробляють мешканці Чернівецької області – 18 841 гривня, дещо більше в Кіровоградській – 19 065 гривень.

Найвищі доходи отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій – 64 330 гривень. Найнижчий рівень оплати праці залишається в освіті – 16 901 гривня.

Фото: Держстат

Водночас зберігається проблема заборгованості із виплати заробітної плати. Станом на 1 жовтня 2025 року загальний обсяг боргів перед працівниками становив 3,7 мільярда гривень.

Дані про середню заробітну плату в Україні ґрунтуються на звітах підприємств, установ та організацій, у яких працює 10 і більше осіб.

До прикладу, у Луганській області більшість респондентів становлять установи бюджетної сфери, частина з яких ще перебуває в процесі релокації. Середня зарплата розраховується шляхом ділення загального фонду оплати праці штатних працівників на їхню середньооблікову кількість за відповідний період – місяць, квартал або рік.