В Украине возросла средняя заработная плата: данные Госстата

В сентябре средняя зарплата украинцев возросла на 2,7%, однако задолженность по выплатам превысила 3,7 миллиарда гривен

Фото: Depositphotos

Средняя заработная плата в Украине в сентябре 2025 года возросла на 2,7% по сравнению с августом. Самые высокие зарплаты традиционно наблюдаются в столице и сфере информационных технологий, в то время как самые низкие – в сфере образования и в аграрных регионах. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Согласно обновленной статистике рынка труда, средний уровень заработной платы в Украине продолжает расти. В сентябре показатель зарплаты достиг отметки в 26 623 гривен.

Самые высокие зарплаты остаются в столице. В Киеве средняя заработная плата составила 40 111 гривен.

На втором месте находится оккупированная более чем на 95% Луганская область с показателем в 32 952 гривен, на третьем – Днепропетровская с 27 416 грн.

Самый низкий уровень заработной платы зафиксирован в западных и центральных регионах. Меньше всего зарабатывают жители Черновицкой области – 18 841 гривня, немного больше в Кировоградской – 19 065 гривен.

Самые высокие доходы получают работники сферы информации и телекоммуникаций – 64 330 гривен. Самый низкий уровень оплаты труда остается в сфере образования – 16 901 гривня.

Фото: Государственная служба статистики

В то же время сохраняется проблема задолженности по выплате заработной платы. По состоянию на 1 октября 2025 года общий объем задолженности перед работниками составлял 3,7 миллиарда гривен.

Данные о средней заработной плате в Украине основаны на отчетах предприятий, учреждений и организаций, в которых работает 10 и более человек.

Например, в Луганской области большинство респондентов составляют учреждения бюджетной сферы, часть из которых еще находится в процессе релокации. Средняя заработная плата рассчитывается путем деления общего фонда оплаты труда штатных сотрудников на их среднесписочную численность за соответствующий период – месяц, квартал или год.