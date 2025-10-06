Три минимальных зарплаты для учителя: в Раду внесли поправки в госбюджет

В проект государственного бюджета на 2026 год внесены поправки, которые обеспечат учителям не менее трех минимальных зарплат с 1 сентября 2026 года

Фото: пресс-служба партии Слуга народа

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак сообщил, что в проект государственного бюджета на 2026 год внесены поправки, которые позволят повысить должностной оклад учителей до уровня трех минимальных зарплат – с сентября 2026 года.

"Сейчас молодой учитель с доплатой в 2000 грн получает на руки примерно 8200 грн, а мы хотим, чтобы он получал более 19 000 грн. Впервые мы видим реальную возможность это сделать", – подчеркнул Бабак.

По словам депутата, это впервые реальная возможность не просто "поднять" зарплаты учителям, а изменить саму систему их начисления.

"Вместе с коллегами Даниилом Гетманцевым и Сергеем Колебошиным мы подготовили поправки к Закону "О Государственном бюджете на 2026 год". Они предусматривают, что уже с 1 сентября 2026 года должностной оклад учителя будет составлять не менее трех минимальных зарплат", – сказал депутат.

Депутат также подчеркнул, что важно изменить структуру заработной платы педагогов, поскольку многочисленные надбавки и доплаты не решают проблему низкого базового оклада.

Инициатива соответствует требованиям статьи 61 Закона Украины "Об образовании", где определено, что минимальный должностной оклад педагогического работника должен составлять не менее трех размеров минимальной заработной платы.

В 2019 году правительство Владимира Гройсмана приняло постановление №822, предусматривавшее поэтапное повышение этого оклада до четырех прожиточных минимумов до 2023 года. Однако последующие правительства ежегодно откладывали его выполнение.