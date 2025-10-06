Средняя зарплата учителя – 14 100 грн, а справедливой педагоги считают втрое больше

Украинские учителя рассказали, сколько зарабатывают и чего ждут от реформ

Фото: Depositphotos

Средняя зарплата украинского учителя составляет 14 100 гривен, а справедливой педагоги считают сумму в три раза больше. Опрос 355 работников образования со всех регионов Украины, который провел сайт Новой украинской школы, выявил глубокий разрыв между реальностью и ожиданиями учителей.

Исследование появилось на фоне правительственных обещаний повысить зарплаты педагогов на 50% в 2026 году и обращения председателя комитета по образованию Верховной Рады Сергея Бабака к европейским коллегам с просьбой о дополнительной финансовой помощи для украинских педагогов.

Самые высокие зарплаты фиксируются в Киеве – 17 183 гривни, самые низкие – в Донецкой области, где педагоги получают всего 6000 гривен. Даже между областями центральной Украины разница достигает 3000 – 4000 гривен.

География также влияет на размер зарплат: в городах с населением более 100 000 учителя зарабатывают в среднем 15 374 гривни, тогда как в селах – 12 801 гривню. Разница составляет почти 2600 гривен.

Гендерного разрыва в оплате труда почти нет, хотя женщины составляют 78% респондентов. Мужчины получают всего на 100 гривен больше женщин – 14 230 против 14 187 гривен соответственно.

На вопрос о справедливой зарплате 70% педагогов назвали сумму от 30 000 до 50 000 гривен. Еще 21% хотели бы получать более 50 000. Только 7% считают адекватной оплатой 25 000 – 30 000, и ни один респондент не назвал сумму ниже 20 000.

Идея члена комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Колебошина о введении нормированной 36-часовой рабочей недели вызвала неоднозначную реакцию: "36 часов – звучит красиво, но кто их будет считать? Мы и так работаем все 40", – говорит учительница из Тернопольской области.

Похожая картина и с отказом от почасовой тарифной системы: "Мы не боимся новой системы, мы боимся старого подхода – когда обещают, но не считают", – подчеркивает учительница из Хмельницкой области.