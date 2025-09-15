Кабмин утвердил проект бюджета на 2026 год: основные показатели

Главный финансовый документ страны на следующий год предусматривает значительный рост доходов при сокращении дефицита

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров на своем заседании в понедельник утвердил проект государственного бюджета на 2026 год. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Доходы общего фонда бюджета предварительно запланированы на уровне 2,83 триллиона гривен (+18,8% по сравнению с действующим бюджетом), расходы – более 4,8 триллиона гривен.

Дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% ВВП, что на 3,9 процентного пункта меньше 2025 года.

Потребность во внешнем финансировании – 2,08 триллиона гривен.

Наибольшая доля бюджетных средств традиционно направляется на оборону – 2,8 триллиона гривен, или 27,2% ВВП, что на 168,6 миллиарда гривен больше предыдущего года. На производство украинского оружия, включая боеприпасы, ракеты, противоракетную оборону и бронетехнику, выделяется не менее 44,3 миллиарда гривен.

На образование планируется потратить 265,4 миллиарда гривен, что на 66,5 миллиарда больше 2025 года. Предусмотрено повышение средней зарплаты педагогических работников на 50% двумя этапами: на 30% с 1 января 2026 года и на 20% с 1 сентября. С 1 октября 2026 года вводится бесплатное питание для 4,4 миллиона школьников 1-11 классов по всей стране. Также вдвое увеличатся стипендии для более 163 000 студентов.

Финансирование здравоохранения возрастает до 258 миллиардов гривен. Зарплаты врачей первичной и экстренной медицинской помощи повысятся до 35 000 гривен.

На пенсионное обеспечение выделяется 1,03 миллиарда гривен, предусмотрена ежегодная индексация пенсий.

Социальная сфера получит 467,1 миллиарда гривен, включая помощь внутренне перемещенным лицам и новым направлением поддержки демографического развития на сумму 24,5 миллиарда гривен.

На ветеранскую политику и интеграцию ветеранов в общество предусмотрено 17,9 миллиарда гривен. Это включает компенсации на жилье для ветеранов с инвалидностью I и II группы и финансирование стоматологической помощи на 800 миллионов гривен.

Бюджет также предусматривает поддержку бизнеса на сумму 41,5 миллиарда гривен, агропромышленного комплекса – 13,1 миллиарда и публичные инвестиции для восстановления Украины – 45,9 миллиарда гривен.