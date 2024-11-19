Рада одобрила в целом проект госбюджета на 2025 год

Верховная Рада Украины на заседании 19 ноября приняла во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2025 год №12000

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 19 ноября, Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета на 2025 год.

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Решение поддержали 257 депутатов, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Согласно проекту бюджета, в 2025 году ожидается:

основными источниками поступлений будут налоговые поступления – около 2 трлн грн, и внешние заимствования – более 1,7 трлн грн

за счет внешних заимствований планируют профинансировать 42,9% всех расходов государственного бюджета-2025, за счет собственных источников – 57,1%

дефицит государственного бюджета ожидается на уровне 1,6 трлн грн или 19,4% ВВП. На его финансирование планируется использовать внешние заимствования и доходы от выпуска ОВГЗ. Таким образом, государственный и гарантированный государством долг на конец 2025 года достигнет 101,8% ВВП

рост номинального ВВП предусмотрен до 8466,3 млрд грн, а рост реального ВВП предусмотрен на 2,7%

возможность ускорения инфляции и ее средний показатель 9,7% (почти вдвое больше аналогичного показателя 2024 года 5,4%)

средняя зарплата в 2025 году вырастет до 24 400 грн в месяц, а уровень безработицы снизится до 17,7%

среднегодовой курс ожидается на уровне 45 грн/долл. США

Государственный бюджет на 2025 год отражает приоритетность обороны, социальной защиты и восстановления экономики. Общий объем расходов запланирован на уровне 3,94 трлн грн, из которых на безопасность и оборону будут направлены рекордные 2,22 трлн грн, или 26,3% ВВП. Доходы общего фонда бюджета ожидаются на уровне 2,3 трлн грн , включая потенциальные поступления от налогового законопроекта №11416д (141 млрд грн), который еще ожидает подписания. Внешнее финансирование составит $38,4 млрд.

Оборона и безопасность

Оборонный сектор остается ключевым приоритетом:

1,16 трлн грн – оплата труда военных (на 10 млрд грн больше, чем в 2024 году).

– оплата труда военных (на 10 млрд грн больше, чем в 2024 году). 739 млрд грн – закупка вооружения и военной техники (+34,1 млрд грн).

– закупка вооружения и военной техники (+34,1 млрд грн). 55,1 млрд грн – финансирование Минстратегпрома для модернизации оборонной промышленности (+15,3 млрд грн).

– финансирование Минстратегпрома для модернизации оборонной промышленности (+15,3 млрд грн). 46,9 млрд грн – закупка беспилотников (+3,6 млрд грн).

Такое увеличение расходов позволит повысить обороноспособность страны, в частности, через техническое обновление армии, приобретение современного вооружения и поддержку производственных мощностей.

Восстановление экономики и инфраструктуры

Бюджет 2025 предусматривает внедрение инновационной системы Public Investment Management (PIM) при поддержке Всемирного банка. Благодаря этой системе будут финансироваться проекты из Единого проектного портфеля стоимостью 2,6 трлн грн , из которых в 2025 году запланировано выделить 224,2 млрд грн:

115 млрд грн – восстановление критической инфраструктуры под государственные гарантии.

– восстановление критической инфраструктуры под государственные гарантии. 71,8 млрд грн – кредиты и гранты международных организаций.

– кредиты и гранты международных организаций. 36,4 млрд грн – финансирование ключевых социальных и инфраструктурных проектов.

Эти меры будут способствовать более быстрому восстановлению экономики и модернизации инфраструктуры.

Социальная защита

На социальные программы предусмотрено 420,9 млрд грн.

236,9 млрд грн – трансферты в Пенсионный фонд.

– трансферты в Пенсионный фонд. 42,3 млрд грн – льготы и субсидии.

– льготы и субсидии. 1,1 млрд грн – социальные программы в рамках PIM (жилье для многодетных семей, развитие социальных услуг).

В поддержку ветеранов выделят 10,5 млрд грн, включая расходы на реабилитацию, профессиональную адаптацию и жилищные программы.

Образование и здравоохранение

На образование запланировано 198,9 млрд грн , из которых:

103,2 млрд грн – зарплаты учителям.

– зарплаты учителям. 12 млрд грн – доплаты педагогам.

– доплаты педагогам. 1,4 млрд грн – закупка учебников.

Здравоохранение получит 217 млрд грн, в том числе:

программу медицинских гарантий – 175,5 млрд грн ;

; закупку лекарств – 11,8 млрд грн ;

; обновление больниц и оборудования – 5,6 млрд грн в рамках PIM.

Местные бюджеты и развитие общин

Ресурсы местных бюджетов возрастут на 15%, до 327,7 млрд грн, благодаря увеличению поступлений от НДФЛ. Кроме того, предусмотрено:

36,5 млрд грн – дотации для поддержки деоккупированных территорий.

– дотации для поддержки деоккупированных территорий. 4 млрд грн – компенсация за разрушенное жилье.

Другие ключевые направления

Культура и медиапространство : 10,3 млрд грн в поддержку национальных театров, стратегические коммуникации и информационную безопасность.

: в поддержку национальных театров, стратегические коммуникации и информационную безопасность. Наука : 14,5 млрд грн на инновационные исследования, в том числе в сфере обороны и энергетики.

: на инновационные исследования, в том числе в сфере обороны и энергетики. Цифровая трансформация : 4 млрд грн на развитие электронного управления и новейших технологий.

: на развитие электронного управления и новейших технологий. Спорт : 5,7 млрд грн в поддержку олимпийского и паралимпийского движения.

: в поддержку олимпийского и паралимпийского движения. Поддержка бизнеса: 18 млрд грн в рамках программы "5-7-9%" и 1,4 млрд грн на гранты для предпринимателей.

Одобренная правительством Бюджетная декларация на 2025-2027 годы подразумевает отказ от повышения минимальных социальных стандартов. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал это "слишком жесткой мерой".