Верховна Рада України на засіданні 19 листопада ухвалила у другому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік №12000

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 19 листопада, Верховна Рада схвалила в цілому проєкт держбюджету на 2025 рік.

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Рішення підтримали 257 депутатів, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Згідно з проєктом бюджету, у 2025 році очікується:

основними джерелами надходжень передбачаються податкові надходження – майже 2 трлн грн, та зовнішні запозичення – понад 1,7 трлн грн

шляхом зовнішніх запозичень планують профінансувати 42,9% усіх видатків державного бюджету-2025, коштом власних джерел – 57,1%

дефіцит державного бюджету очікується на рівні 1,6 трлн грн або 19,4% ВВП. На його фінансування заплановано використати зовнішні запозичення та доходи від випуску ОВДП. Таким чином державний та гарантований державою борг на кінець 2025 року сягне 101,8% ВВП

зростання номінального ВВП передбачено до 8466,3 млрд грн, а зростання реального ВВП передбачено на 2,7%

можливість прискорення інфляції та її середній показник 9,7% (майже вдвічі більше за аналогічний показник 2024 року 5,4%)

середня зарплата у 2025 році виросте до 24 400 грн на місяць, а рівень безробіття знизиться до 17,7%

середньорічний курс очікується на рівні 45 грн/дол. США

Державний бюджет на 2025 рік відображає пріоритетність оборони, соціального захисту та відновлення економіки. Загальний обсяг видатків заплановано на рівні 3,94 трлн грн, з яких на безпеку та оборону буде спрямовано рекордні 2,22 трлн грн, або 26,3% ВВП. Доходи загального фонду бюджету очікуються на рівні 2,3 трлн грн, включаючи потенційні надходження від податкового законопроєкту №11416д (141 млрд грн), який ще чекає на підписання. Зовнішнє фінансування складе $38,4 млрд.

Оборона та безпека

Оборонний сектор залишається ключовим пріоритетом:

1,16 трлн грн — оплата праці військових (на 10 млрд грн більше, ніж у 2024 році).

— оплата праці військових (на 10 млрд грн більше, ніж у 2024 році). 739 млрд грн — закупівля озброєння та військової техніки (+34,1 млрд грн).

— закупівля озброєння та військової техніки (+34,1 млрд грн). 55,1 млрд грн — фінансування Мінстратегпрому для модернізації оборонної промисловості (+15,3 млрд грн).

— фінансування Мінстратегпрому для модернізації оборонної промисловості (+15,3 млрд грн). 46,9 млрд грн — закупівля безпілотників (+3,6 млрд грн).

Таке збільшення видатків дозволить підвищити обороноздатність країни, зокрема через технічне оновлення армії, придбання сучасного озброєння та підтримку виробничих потужностей.

Відновлення економіки та інфраструктури

Бюджет 2025 року передбачає впровадження інноваційної системи Public Investment Management (PIM) за підтримки Світового банку. Завдяки цій системі фінансуватимуться проєкти з Єдиного проєктного портфеля вартістю 2,6 трлн грн, з яких у 2025 році заплановано виділити 224,2 млрд грн:

115 млрд грн — відновлення критичної інфраструктури під державні гарантії.

— відновлення критичної інфраструктури під державні гарантії. 71,8 млрд грн — кредити та гранти міжнародних організацій.

— кредити та гранти міжнародних організацій. 36,4 млрд грн — фінансування ключових соціальних та інфраструктурних проєктів.

Ці заходи сприятимуть швидшому відновленню економіки та модернізації інфраструктури.

Соціальний захист

На соціальні програми передбачено 420,9 млрд грн, зокрема:

236,9 млрд грн — трансферти до Пенсійного фонду.

— трансферти до Пенсійного фонду. 42,3 млрд грн — пільги та субсидії.

— пільги та субсидії. 1,1 млрд грн — соціальні програми у межах PIM (житло для багатодітних родин, розвиток соціальних послуг).

На підтримку ветеранів виділять 10,5 млрд грн, включаючи витрати на реабілітацію, професійну адаптацію та житлові програми.

Освіта та охорона здоров’я

На освіту заплановано 198,9 млрд грн, з яких:

103,2 млрд грн — зарплати вчителям.

— зарплати вчителям. 12 млрд грн — доплати педагогам.

— доплати педагогам. 1,4 млрд грн — закупівля підручників.

Охорона здоров'я отримає 217 млрд грн, зокрема на:

програму медичних гарантій — 175,5 млрд грн ;

; закупівлю ліків — 11,8 млрд грн ;

; оновлення лікарень та обладнання — 5,6 млрд грн у межах PIM.

Місцеві бюджети та розвиток громад

Ресурси місцевих бюджетів зростуть на 15%, до 327,7 млрд грн, завдяки збільшенню надходжень від ПДФО. Крім того, передбачено:

36,5 млрд грн — дотації для підтримки деокупованих територій.

— дотації для підтримки деокупованих територій. 4 млрд грн — компенсація за зруйноване житло.

Інші ключові напрямки

Культура та медіапростір : 10,3 млрд грн на підтримку національних театрів, стратегічні комунікації та інформаційну безпеку.

: на підтримку національних театрів, стратегічні комунікації та інформаційну безпеку. Наука : 14,5 млрд грн на інноваційні дослідження, зокрема у сфері оборони та енергетики.

: на інноваційні дослідження, зокрема у сфері оборони та енергетики. Цифрова трансформація : 4 млрд грн на розвиток електронного урядування та новітніх технологій.

: на розвиток електронного урядування та новітніх технологій. Спорт : 5,7 млрд грн на підтримку олімпійського та паралімпійського руху.

: на підтримку олімпійського та паралімпійського руху. Підтримка бізнесу: 18 млрд грн у межах програми "5-7-9%" та 1,4 млрд грн на гранти для підприємців.

Схвалена урядом Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає відмову від підвищення мінімальних соціальних стандартів. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав це "надмірно жорстким заходом".