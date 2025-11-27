Рупія стала найгіршою валютою в Азії через війну в Україні

Під впливом мит і санкції США індійська валюта може зафіксувати найбільше падіння з 2022 року

Фото: EPA

Індійська рупія у 2025 році виявилася найгіршою валютою Азії через американські мита, війну Росії в Україні, відтік інвестицій та дефіцит поточного рахунку. Про це пише Bloomberg.

Високі тарифи США на індійські товари та загроза санкцій за закупівлю російських енероносіїв та озброєнь спровокували відтік іноземних інвестицій з фондового ринку Індії на близько $16,3 млрд.

Якщо ситуація не зміниться, рупія може зафіксувати найбільше річне падіння з 2022 року. Тоді вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання цін на нафту вище $100 за барель. Це завдало серйозного удару по Індії, яка імпортує близько 90% сирої нафти, що споживається нею.

За оцінками Bloomberg Economics, у спробі стабілізувати курс рупії Резервний банк Індії з кінця липня продав валютні активи на суму понад $30 млрд і завдяки цьому зумів уникнути нового мінімуму в середині жовтня.

Однак 21 листопада курс рупії впав до 89,48 до долара США (станом на 27 листопада – 89,30). Це свідчення того, що центральний банк перестав захищати валюту. Експерти вважають, що RBI зберігає резерви в очікуванні торгових переговорів із США.

Ослаблення рупії має подвійний ефект, зазначає агентство. З одного боку, воно робить індійські товари більш конкурентоспроможними на зовнішніх ринках та підтримує сім'ї працівників за кордоном через перекази.

З іншого – подорожчання імпорту підвищує ціни на нафту, добрива та електроніку.