Фото: EPA / SHAWN THEW

Пентагон восьмий рік поспіль не зміг пройти фінансовий аудит, повідомило в п'ятницю Міністерство оборони США.

Відтоді як американський Конгрес у 2018 році запровадило обов'язкові щорічні аудити, відомство щоразу отримувало негативну оцінку і залишається єдиним серед 24 основних федеральних агенцій, якому досі жодного разу не вдалося успішно пройти перевірку, вказує Defense News.

У фінансовому звіті Міністерства оборони за 2025 фінансовий рік аудитори виявили 26 суттєвих слабких місць і дві значні вади у фінансовій звітності відомства.

Серед недоліків – порушення в межах програми Joint Strike Fighter, багаторівневої ініціативи Пентагону зі створення доступного багатоцільового бойового літака для військово-повітряних сил, Корпусу морської піхоти, військово-морських сил США та союзних країн.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон й надалі відданий проведенню щорічних фінансових аудитів і наразі здійснює комплексний перегляд бюджету. "Відомство не може вирішити проблеми, накопичені за десятиліття війн, занепаду американської оборонно-промислової бази та стрімкого зростання національного боргу, шляхом неконтрольованих витрат", – йдуеться у заяві Гегсета, опублікованій разом зі звітом.

За даними Пентагону, обсяг його активів становить $4,65 трлн, а зобов'язань – $4,7 трлн; вони розміщені у всіх 50 штатах США та більш ніж у 40 країнах світу.

Фінансова директорка відомства Джулс Герст у листі, включеному до звіту, зазначила, що Пентагон має на меті усунути критичні проблеми та нарешті отримати аудиторський висновок не пізніше 2028 року.