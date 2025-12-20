Министерство обороны единственное среди основных федеральных агентств США до сих пор ни разу не смогло успешно пройти проверку, введенную Конгрессом

Фото: EPA / SHAWN THEW

Пентагон восьмой год подряд не смог пройти финансовый аудит, сообщило в пятницу Министерство обороны США.

С тех пор как американский Конгресс в 2018 году ввел обязательные ежегодные аудиты, ведомство каждый раз получало негативную оценку и остается единственным среди 24 основных федеральных агентств, которому до сих пор ни разу не удалось успешно пройти проверку, указывает Defense News.

В финансовом отчете Министерства обороны за 2025 финансовый год аудиторы обнаружили 26 существенных слабых мест и два значительных недостатка в финансовой отчетности ведомства.

Среди недостатков – нарушения в рамках программы Joint Strike Fighter, многоуровневой инициативы Пентагона по созданию доступного многоцелевого боевого самолета для военно-воздушных сил, Корпуса морской пехоты, военно-морских сил США и союзных стран.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что Пентагон и в дальнейшем привержен проведению ежегодных финансовых аудитов и сейчас осуществляет комплексный пересмотр бюджета. "Ведомство не может решить проблемы, накопленные за десятилетия войн, упадка американской оборонно-промышленной базы и стремительного роста национального долга, путем неконтролируемых расходов", – говорится в заявлении Гегсета, опубликованном вместе с отчетом.

По данным Пентагона, объем его активов составляет $4,65 трлн, а обязательств – $4,7 трлн; они размещены во всех 50 штатах США и более чем в 40 странах мира.

Финансовый директор ведомства Джулс Херст в письме, включенном в отчет, отметила, что Пентагон имеет целью устранить критические проблемы и наконец получить аудиторское заключение не позднее 2028 года.