У Римі вводять платний вхід до фонтану Треві: туристи платитимуть 2 євро
Фонтан Треві (Фото: Depositphotos)

Мер Риму Роберто Гуальтьєрі оголосив про рішення запровадити з 1 лютого 2026 року для туристів плату за вхід на територію шести пам’яток, які раніше були безплатними, серед них – знаменитий фонтан Треві. Тепер туристам доведеться заплатити 2 євро за дозвіл підійти до басейну спереду, пише Ansa.

Уночі за огляд фонтану не потрібно буде платити.

Також почнуть стягувати плату за відвідування Вілли Максенція (археологічний комплекс на стародавній Аппієвій дорозі, що складається з палацу, єдиного добре збереженого римського цирку і династичного мавзолею імператора Максенція), Наполеонівського музею (історичний музей у палаці Прімолі, присвячений реліквіям Наполеона й сім'ї Бонапартів), Музею античної скульптури імені Джованні Баррако (музей старожитньої скульптури в Римі, що зберігає подаровану Баррако колекцію творів із Єгипту, Азії, Греції та Риму), музею Карло Біллотті (галерея сучасного мистецтва у Вілла Боргезе, де виставлено роботи з колекції мецената Карло Біллотті) і музей П'єтро Каноніки (будинок-музей скульптора Каноніки в саду Вілла Боргезе).

Мер пояснив, що метою такого кроку є покращити якість сприйняття італійської спадщини, "протидіючи надмірному напливу відвідувачів".

Фонтан Треві надзвичайно популярна локація серед туристів: за минулий рік його відвідали понад 9 млн осіб – в середньому по 30 000 людей на добу. Щоб зберегти фонтан і зменшити тисняву, туристів розділять на дві черги – римляни проходитимуть безплатно, а іноземці платитимуть за квиток.

Очікується, що новий тариф принесе десятки мільйонів євро на рік. Так, лише квитки до фонтану Треві можуть принести місту близько 6,5 млн євро на рік, а загалом додаткові надходження можуть сягати 10-20 млн євро щороку.

Усі зібрані кошти йтимуть у спеціальний фонд для ремонту й утримання музеїв і монументів.

Для жителів Рима й околиць відвідування цих локацій і надалі залишиться безплатним.

  • У 2024 році міська влада Венеції ухвалила рішення, згідно з яким туристи, які приїжджають в історичний центр міста, сплачуватимуть п’ять євро за одноденний візит. Так влада прагне скоротити надмірний потік туристів.
