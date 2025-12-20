В Риме вводят платный вход к фонтану Треви: туристы будут платить 2 евро

Фонтан Треви (Фото: Depositphotos)

Мэр Рима Роберто Гуальтьери объявил о решении ввести для туристов с 1 февраля 2026 года плату за вход на территорию шести памятников, которые ранее были бесплатными, среди них – знаменитый фонтан Треви. Теперь туристам придется заплатить 2 евро за разрешение подойти к бассейну спереди, пишет Ansa.

Ночью за осмотр фонтана не нужно будет платить.

Также начнут взимать плату за посещение Виллы Максенция (археологический комплекс на древней Аппиевой дороге, состоящий из дворца, единственного хорошо сохранившегося римского цирка и династического мавзолея императора Максенция), Наполеоновского музея (исторический музей во дворце Примоли, посвященный реликвиям Наполеона и семьи Бонапартов), Музея античной скульптуры имени Джованни Баррако (музей древней скульптуры в Риме, хранящий подаренную Баррако коллекцию произведений из Египта, Азии, Греции и Рима), музея Карло Биллотти (галерея современного искусства в Вилла Боргезе, где выставлены работы из коллекции мецената Карло Биллотти) и музей Пьетро Каноники (дом-музей скульптора Каноники в саду Вилла Боргезе).

Мэр пояснил, что целью такого шага является улучшить качество восприятия итальянского наследия, "противодействуя чрезмерному наплыву посетителей".

Фонтан Треви чрезвычайно популярная локация среди туристов: за прошлый год его посетили более 9 млн человек – в среднем по 30 000 человек в сутки. Чтобы сберечь фонтан и уменьшить давку, туристов разделят на две очереди – римляне будут проходить бесплатно, а иностранцы будут платить билет.

Ожидается, что новый тариф принесет десятки миллионов евро в год. Так, только билеты к фонтану Треви могут принести городу около 6,5 млн евро в год, а в целом дополнительные поступления могут достигать 10-20 млн евро ежегодно.

Все собранные средства будут идти в специальный фонд для ремонта и содержания музеев и монументов.

Для жителей Рима и окрестностей посещение этих локаций и в дальнейшем останется бесплатным.