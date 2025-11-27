Рупия стала худшей валютой в Азии из-за войны в Украине

Под влиянием пошлин и санкций США индийская валюта может зафиксировать самое большое падение с 2022 года

Фото: EPA

Индийская рупия в 2025 году оказалась худшей валютой Азии из-за американских пошлин, войны России в Украине, оттока инвестиций и дефицита текущего счета. Об этом пишет Bloomberg.

Высокие тарифы США на индийские товары и угроза санкций за закупку российских энероносителей и вооружений спровоцировали отток иностранных инвестиций с фондового рынка Индии на около $16,3 млрд.

Если ситуация не изменится, рупия может зафиксировать самое большое годовое падение с 2022 года. Тогда вторжение России в Украину привело к резкому росту цен на нефть выше $100 за баррель. Это нанесло серьезный удар по Индии, которая импортирует около 90% потребляемой ею сырой нефти.

По оценкам Bloomberg Economics, в попытке стабилизировать курс рупии Резервный банк Индии с конца июля продал валютные активы на сумму более $30 млрд и благодаря этому сумел избежать нового минимум в середине октября.

Однако 21 ноября курс рупии упал до 89,48 к доллару США (по состоянию на 27 ноября – 89,30). Это свидетельство того, что центральный банк перестал защищать валюту. Эксперты считают, что RBI сохраняет резервы в ожидании торговых переговоров с США.

Ослабление рупии имеет двойной эффект, отмечает агентство. С одной стороны, оно делает индийские товары более конкурентоспособными на внешних рынках и поддерживает семьи работников за рубежом через переводы.

С другой – подорожание импорта повышает цены на нефть, удобрения и электронику.