Рупия упала до исторического минимума после введения пошлин США

Фото: Depositphotos

Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня относительно доллара из-за опасений инвесторов по поводу влияния 50% пошлин США на экономический рост страны и доходы корпораций, пишет Bloomberg.

Курс рупии 29 августа упал на 0,4% до 87,9763 за доллар, превысив предыдущий исторический минимум 87,9563, достигнутый в феврале.

Источник: Bloomberg

В пятницу индийская валюта также упала до рекордно низкого уровня относительно китайского юаня, отмечает Reuters.

"Как только курс рупии достиг отметки 87,60, мы увидели большой спрос со стороны импортеров, которые не имели хеджированных рисков. Все они ожидали вмешательства Резервного банка Индии, но этого не произошло", – сказал руководитель отдела валютных исследований Kotak Securities Аниндья Банерджи.

Источник: Reuters

Однако, по словам трейдеров, к 14:10 по индийскому стандартному времени курс рупии частично восстановился и составил 88,12 за доллар США после продажи долларов Центральным банком.

В 2025 году рупия стала худшей валютой Азии, потеряв 3% из-за давления постоянного оттока иностранных инвестиций из местных акций. Мировые фонды изъяли более $13 млрд из местных акций в этом году на фоне слабых корпоративных прибылей, тогда как три снижения процентных ставок Резервным банком Индии ослабили поддержку национальной валюты.

По словам экономистов, если американские пошлины останутся в силе в течение года, они, скорее всего, сократят рост ВВП Индии на 60-80 базисных пунктов, что может усилить давление на и без того замедляющуюся экономику.

Центральный банк Индии в настоящее время ожидает, что экономика вырастет на 6,5% в этом финансовом году, который заканчивается 31 марта.

Глава Резервного банка Индии Санджай Малхотра заявил журналистам ранее в этом месяце, что курс рупии будет колебаться из-за роста неопределенности вокруг тарифов.

По его словам, колебания курса рупии были меньше, чем у валют некоторых других стран, например, США.