Рупія впала до історичного мінімуму після запровадження мит США

Індійська валюта відреагувала на запровадження Трампом найвищих в Азії мит

Фото: Depositphotos

Індійська рупія впала до рекордно низького рівня щодо долара через побоювання інвесторів з приводу впливу 50% мит США на економічне зростання країни й доходи корпорацій, пише Bloomberg.

Курс рупії 29 серпня впав на 0,4% до 87,9763 за долар, перевищивши попередній історичний мінімум 87,9563, досягнутий у лютому.

Джерело: Bloomberg

У п'ятницю індійська валюта також впала до рекордно низького рівня щодо китайського юаня, зазначає Reuters.

"Щойно курс рупії досяг позначки 87,60, ми побачили великий попит з боку імпортерів, які не мали хеджованих ризиків. Усі вони очікували втручання Резервного банку Індії, але цього не сталося", – сказав керівник відділу валютних досліджень Kotak Securities Аніндья Банерджі.

Джерело: Reuters

Однак, за словами трейдерів, до 14:10 за індійським стандартним часом курс рупії частково відновився і склав 88,12 за долар США після продажу доларів Центральним банком.

У 2025 році рупія стала найгіршою валютою Азії, втративши 3% через тиск постійного відтоку іноземних інвестицій із місцевих акцій. Світові фонди вилучили понад $13 млрд із місцевих акцій цього року на тлі слабких корпоративних прибутків, тоді як три зниження відсоткових ставок Резервним банком Індії послабили підтримку національної валюти.

За словами економістів, якщо американські мита залишаться чинними протягом року, вони, найімовірніше, скоротять зростання ВВП Індії на 60–80 базисних пунктів, що може посилити тиск на економіку, що й без того сповільнюється.

Центральний банк Індії в цей час очікує, що економіка зросте на 6,5% цього фінансового року, який закінчується 31 березня.

Глава Резервного банку Індії Санджай Малхотра заявив журналістам раніше цього місяця, що курс рупії коливатиметься через зростання невизначеності навколо тарифів.

За його словами, коливання курсу рупії були меншими, ніж у валют деяких інших країн, наприклад, США.