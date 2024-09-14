Кабмин предложил заморозить минимальную зарплату в 2025 году

Правительство не планирует повышать минимальную зарплату и прожиточный минимум в 2025 году

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Кабинет министров предлагает отказаться от увеличения минимальной зарплаты и прожиточного минимума в 2025 году. Об этом говорится в законопроекте №12000, зарегистрированном правительством в Верховной Раде 14 сентября.

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От этих показателей зависят размеры социальных выплат.

В целом проект бюджета на следующий год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 млрд грн до 420,6 млрд грн.

Как говорится в документе, с 1 января 2025 года минимальную заработную плату предлагается установить на уровне:

→ в месячном размере – 8000 грн;

→ в почасовом размере – 48 грн.

"Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16% по сравнению с 2023 годом)", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Проектом предлагается установить с 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

→ детей до 6 лет – 2563 грн;

→ детей от 6 до 18 лет – 3196 грн;

→ трудоспособных лиц – 3028 грн;

→ трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада, – 2102 грн;

→ лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), – 2361 грн;

→ лиц, лишившихся трудоспособности, применяемого для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, – 1600 грн.

Отказ от повышения минимальных социальных стандартов предусматривает одобренная правительством конце июня Бюджетная декларация на 2025-2027 годы.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал это "чрезмерно жесткой мерой".

Он пообещал, что этот вопрос дополнительно будет обсуждаться в парламенте.