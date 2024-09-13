Кабмин утвердил проект бюджета на 2025 год: Шмыгаль назвал приоритеты

Доходы госбюджета в 2025-м ожидаются на уровне 2 трлн грн, расходы – на уровне 3,6 трлн грн

Денис Шмыгаль (фото – Кабмин)

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 13 сентября, утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн, расходы – на уровне 3,6 трлн грн.

"Приоритет этого бюджета очень четкий – это оборона и безопасность нашей страны. Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели", – заявил глава Кабмина.

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Расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 трлн грн, "будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны".

Второй приоритет, по словам Шмыгаля, – финансирование защищенных статей бюджета.

Более 400 млрд грн планируется выделить на социальную защиту, 211 млрд грн – на здравоохранение и почти 170 млрд грн – на образование.

"Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся", – пообещал премьер.

Третий приоритет – поддержка регионов и бизнеса.

Это означает дальнейшую помощь местным бюджетам за счет дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей.

Также будут продолжены программы гуманитарного разминирования и "єОселя".

Новацией этого бюджета, добавил глава правительства, станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, "что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными".

В частности приоритетом станет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики.