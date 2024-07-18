Украина увеличит бюджет на 500 млрд грн: куда пойдут деньги

Кабинет министров в четверг, 18 июля, одобрил увеличение расходов государственного бюджета в 2024 году

Фото: Верховная Рада / Telegram

Кабинет министров в четверг, 18 июля, одобрил законопроект об увеличении расходов государственного бюджета в 2024 году на 500,31 млрд грн. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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При этом для сектора безопасности и обороны предусмотрено 495,31 млрд грн.

Эти средства, как сообщала глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, планируют распределить следующим образом:

→ 185,8 млрд грн – для закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,

→ 147,2 млрд грн – для ВСУ,

→ 48,2 млрд грн – для Национальной гвардии,

→ 41,9 млрд грн – для Государственной пограничной службы,

→ 40,7 млрд грн – для Государственной специальной службы транспорта Минобороны,

→ 15,2 млрд грн – для Национальной полиции,

→ 7,5 млрд грн – ГУР Минобороны,

→ 5,1 млрд грн – СБУ,

→ 2,8 млрд грн – ГСЧС,

→ 503 млн грн – Службе внешней разведки,

→ 258,3 млн грн – Госспецсвязи,

→ 138,7 млн грн – Управлению государственной охраны.

Средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.

Источник: Минфин

Также увеличены расходы на (основные позиции):

→ 4,5 млрд грн – пополнение резервного фонда государственного бюджета,

→ 1 млрд грн – пилотный проект по зубопротезированию и оказанию плановой стоматологической помощи ветеранам войны,

→ 400 млн грн – денежная помощь лицам, лишенным личной свободы незаконными действиями Российской Федерации,

→ 100,8 млн грн – во исполнение наказаний пенитенциарными учреждениями.

Сокращение расходов предполагается в общей сложности на 65,7 млрд грн, в том числе:

→ на обслуживание государственного долга – на 61,8 млрд грн,

→ на исполнение государством гарантийных обязательств за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии – на 3,9 млрд грн.

Для покрытия дополнительных расходов госбюджета предусмотрено увеличить доходы общего фонда государственного бюджета на 214,51 млрд грн и финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 220,9 млрд грн.

ИСПРАВЛЕНО. Сначала в новости было указано, что за изменения в госбюджет проголосовала Верховная Рада. В действительности 18 июля Кабмин одобрил законопроект об изменениях в бюджет-2024 с повышением расходов на 500 млрд.