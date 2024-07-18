Україна збільшить бюджет на 500 млрд грн: куди підуть гроші

Кабінет міністрів у четвер, 18 липня, схвалив збільшення видатків державного бюджету у 2024 році

Фото: Верховна Рада / Telegram

Кабінет міністрів у четвер, 18 липня, схвалив законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету у 2024 році на 500,31 млрд грн. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

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Разом з тим для сектору безпеки й оборони передбачено 495,31 млрд грн.

Ці кошти, як повідомляла голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа, планують розподілити таким чином:

→ 185,8 млрд грн – для закупівлі та модернізації військової техніки й озброєння ЗСУ,

→ 147,2 млрд грн – для ЗСУ,

→ 48,2 млрд грн – для Національної гвардії,

→ 41,9 млрд грн – для Державної прикордонної служби,

→ 40,7 млрд грн – для Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,

→ 15,2 млрд грн – для Національної поліції,

→ 7,5 млрд грн – ГУР Міноборони,

→ 5,1 млрд грн – СБУ,

→ 2,8 млрд грн – ДСНС,

→ 503 млн грн – Службі зовнішньої розвідки,

→ 258,3 млн грн – Держспецзв'язку,

→ 138,7 млн грн – Управлінню державної охорони.

Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових і на закупівлю військової та спеціальної техніки.

Джерело: Мінфін

Також збільшено видатки на (основні позиції):

→ 4,5 млрд грн – поповнення резервного фонду державного бюджету,

→ 1 млрд грн – пілотний проєкт щодо зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги ветеранам війни,

→ 400 млн грн – грошова допомога особам, які були позбавлені особистої свободи незаконними діями Російської Федерації,

→ 100,8 млн грн – на виконання покарань пенітенціарними установами.

Скорочення витрат передбачається загалом на 65,7 млрд грн, зокрема:

→ на обслуговування державного боргу – на 61,8 млрд грн,

→ на виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії – на 3,9 млрд грн.

Для покриття додаткових видатків держбюджету передбачено збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 214,51 млрд грн і фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 220,9 млрд грн.

ВИПРАВЛЕНО. Спочатку в новині було вказано, що за зміни до держбюджету проголосувала Верховна Рада. Насправді 18 липня Кабмін схвалив законопроєкт про зміни у бюджет-2024 з підвищенням видатків на 500 млрд.