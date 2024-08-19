Расходы госбюджета выросли до 1,8 трлн грн. Почти половина – на военных и ВСУ

На обеспечение военнослужащих и потребностей Сил обороны из госбюджета потрачено 847 млрд грн с начала года

Фото: пресс-служба НБУ

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 1,8 трлн грн за январь–июль 2024 года, что на 168,7 млрд грн, или на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В июле из госбюджета было израсходовано 264,3 млрд грн.

Больше всего расходов – 707,9 млрд грн идет на оплату труда с начислениями (107,6 млрд грн в июле). Из них на денежное содержание военнослужащих направлено 537,9 млрд грн (80,9 млрд грн).

На оплату использования товаров и услуг потрачено 294,6 млрд грн (46,4 млрд грн). Из этой суммы 165,3 млрд грн – на поддержку Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг.

На субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям и организациям – 168,6 млрд грн (22,2 млрд грн). Из них 144,4 млрд грн – на приобретение товаров для ВСУ.

Еще 328,6 млрд грн потрачено на социальное обеспечение: выплату пенсий, пособий, стипендий (46,5 млрд грн).

На обслуживание государственного долга – 154,9 млрд грн (2,1 млрд грн).

На трансферты местным бюджетам – 104,9 млрд грн (12,7 млрд грн).