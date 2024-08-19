Видатки держбюджету зросли до 1,8 трлн грн. Майже половина – на військових та ЗСУ

На забезпечення військовослужбовців та потреб Сил оборони з держбюджету витрачено 847 млрд грн з початку року

Фото: пресслужба НБУ

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,8 трлн грн за січень–липень 2024 року, що на 168,7 млрд грн, або на 10,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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У липні з держбюджету було витрачено 264,3 млрд грн.

Найбільше видатків – 707,9 млрд грн йде на оплату праці з нарахуваннями (107,6 млрд грн у липні). З них на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 537,9 млрд грн (80,9 млрд грн).

На оплату використання товарів та послуг витрачено 294,6 млрд грн (46,4 млрд грн). З цієї суми 165,3 млрд грн – на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів, оплата комунальних послуг.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям – 168,6 млрд грн (22,2 млрд грн). З них 144,4 млрд грн – на придбання товарів для ЗСУ.

Ще 328,6 млрд грн витрачено на соціальне забезпечення: виплату пенсій, допомог, стипендій (46,5 млрд грн).

На обслуговування державного боргу – 154,9 млрд грн. (2,1 млрд грн).

На трансферти місцевим бюджетам – 104,9 млрд грн (12,7 млрд грн).