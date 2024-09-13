Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2025 рік: Шмигаль назвав пріоритети

Доходи держбюджету в 2025-му очікуються на рівні 2 трлн грн, видатки – на рівні 3,6 трлн грн

Денис Шмигаль (фото - Кабмін)

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 13 вересня, затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн, видатки – на рівні 3,6 трлн грн.

"Пріоритет цього бюджету дуже чіткий – це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі", – заявив глава Кабміну.

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Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн, "буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони".

Другий пріоритет, за словами Шмигаля, – фінансування захищених статей бюджету.

Понад 400 млрд грн планується виділити на соціальний захист, 211 млрд грн – на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн – на освіту.

"Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує", – пообіцяв прем'єр.

Третій пріоритет – підтримка регіонів та бізнесу.

Це означає подальшу допомогу місцевим бюджетам коштом дотацій та субвенцій. Передбачені гроші на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців.

Також будуть продовжені програми гуманітарного розмінування та єОселя.

Новацією цього бюджету, додав глава уряду, стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, "що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними".

Зокрема пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики.