Скорочення витрат держбюджету становитиме 137 млрд грн у 2024 році – Підласа

Роксолана Підласа (Фото: Слуга народу)

Загальне скорочення витрат державного бюджету у 2024 році становитиме понад 137 млрд грн, понад 115 млрд грн з яких – скорочення на обслуговуванні і погашенні держборгу. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

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"Подала поправку про додаткове скорочення видатків на 628 млн грн в змінах до бюджету 2024 року. Проситиму комітет сьогодні її підтримати і спрямувати ці кошти на лікування поранених військовослужбовців", – наголосила Підласа.

Підласа пояснила, що з 2022 року в Україні фактично діє поділ на військовий і невійськовий бюджети. Військовий бюджет покривається внутрішніми ресурсами, а невійськовий – дефіцитний, який покривають міжнародні партнери валютою.

За умови, що невійськовий бюджет 100% дефіцитний і повністю покривається коштами партнерів, ці гроші не можна використовувати для потреб військових. Але у 2024 році склалася інша ситуація.

"Частина соціальних видатків загального фонду держбюджету в 2024 році покривається також внутрішніми ресурсами (тому що іноземних грошей не вистачає і не було певності, скільки їх буде), тому саме в цій ситуації в цьому законопроєкті №11417 (який доповнює чинний бюджет 2024 року) переспрямування з "невійськових" видатків мають сенс", – пояснила парламентарка.