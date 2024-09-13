Скорочення витрат держбюджету становитиме 137 млрд грн у 2024 році – Підласа
Загальне скорочення витрат державного бюджету у 2024 році становитиме понад 137 млрд грн, понад 115 млрд грн з яких – скорочення на обслуговуванні і погашенні держборгу. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
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"Подала поправку про додаткове скорочення видатків на 628 млн грн в змінах до бюджету 2024 року. Проситиму комітет сьогодні її підтримати і спрямувати ці кошти на лікування поранених військовослужбовців", – наголосила Підласа.
Підласа пояснила, що з 2022 року в Україні фактично діє поділ на військовий і невійськовий бюджети. Військовий бюджет покривається внутрішніми ресурсами, а невійськовий – дефіцитний, який покривають міжнародні партнери валютою.
За умови, що невійськовий бюджет 100% дефіцитний і повністю покривається коштами партнерів, ці гроші не можна використовувати для потреб військових. Але у 2024 році склалася інша ситуація.
"Частина соціальних видатків загального фонду держбюджету в 2024 році покривається також внутрішніми ресурсами (тому що іноземних грошей не вистачає і не було певності, скільки їх буде), тому саме в цій ситуації в цьому законопроєкті №11417 (який доповнює чинний бюджет 2024 року) переспрямування з "невійськових" видатків мають сенс", – пояснила парламентарка.
- У січні-липні 2024 року видатки держбюджету зросли до 1,8 трлн грн.
- 18 липня Кабмін схвалив законопроєкт про зміни у бюджет-2024 із підвищенням видатків на 500 млрд.
- 2 вересня Комітет ВР із питань бюджету рекомендував схвалити в цілому доопрацьований законопроєкт №11417 зі збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд гривень.