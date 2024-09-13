Сокращение расходов госбюджета составит 137 млрд грн в 2024 году – Пидласа

Роксолана Пидласа (Фото: Слуга народу)

Общее сокращение расходов государственного бюджета в 2024 году составит более 137 млрд грн, более 115 млрд грн из которых – сокращение на обслуживании и погашении госдолга. Об этом заявила глава Комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

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"Подала поправку о дополнительном сокращении расходов на 628 млн грн в изменениях в бюджет 2024 года. Буду просить комитет сегодня ее поддержать и направить эти средства на лечение раненых военнослужащих", – подчеркнула Пидласа.

Пидласа объяснила, что с 2022 года в Украине фактически действует разделение на военный и невоенный бюджеты. Военный бюджет покрывается внутренними ресурсами, а невоенный – дефицитный, покрываемый международными партнерами валютой.

При условии, что невоенный бюджет 100% дефицитен и полностью покрывается средствами партнеров, эти деньги нельзя использовать для военных нужд. Но в 2024 году сложилась другая ситуация.

"Часть социальных расходов общего фонда госбюджета в 2024 году покрывается также внутренними ресурсами (так как иностранных денег не хватает и не было уверенности, сколько их будет), поэтому именно в этой ситуации в этом законопроекте № 11417 (дополняющий действующий бюджет 2024 года) перенаправления с "невоенных" расходов имеют смысл", – объяснила Пидласа.