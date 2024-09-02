Комитет одобрил увеличение расходов бюджета на оборону на 500 млрд грн: что предполагается

Фото: Генштаб ВСУ

Комитет ВР по бюджету рекомендовал одобрить в целом доработанный законопроект №11417 по увеличению расходов бюджета на оборону на 500 млрд гривень. Об этом написала глава бюджетного комитета, нардеп Роксолана Пидласа в Facebook.

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Как добавил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, была тяжелая дискуссия на комитете по бюджету.

"Правительство просило в целом и сразу с изменениями. Несколько депутатов из разных фракций, включая меня, выступили или с предложениями еще внести изменения или ставить только за основу с правом подавать правки. Включая сократить финансирование марафону и канала Рада. И многие другие предложений. Но решение в целом может в зале заблокировать любой депутат, и тогда во второе чтение зайдем", – написал Железняк.

Какие изменения предполагаются:

• Около 115,4 млрд грн – сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга (в правительственной версии было – 125,6 млрд грн)

• Дополнительные около 216 млрд грн планируется привлечь от размещения ОВГЗ (планировалось +160 млрд грн в правительственной версии)

• Дополнительно около 100 млрд грн получим от перевыполнения налогов и сборов (а планировалось раньше – 76 млрд грн)

• Около 12,7 млрд грн – поступления от акцизов на горючее и табак (было – 13,7 млрд грн)

• Около 30 млрд грн – это ожидаемые поступления от новых налоговых изменений (планировалось 125 млрд грн)

• Сокращение/отказ от новых расходов по общему и специальному фонду на 25,5 млрд грн

Основные позиции сокращения расходов, согласно обнародованным данным:

• 11,2 млрд грн – из Минстратегпрома (из программы "развития ОПК". Это средства так называемого "военного НДФЛ". В то же время, у Министерства остаются средства на этой программе по общему фонду – предусмотрено 7,7 млрд грн в год + остаток накопленного с начала года "военного НДФЛ" по спецфонду – около 32 млрд грн)

• 8,6 млрд грн – неиспользованные средства Минсоцполитики (план заложен в бюджете превысил фактические расходы за 8 месяцев года)

• 4,5 млрд грн – отказались от пополнения Резервного фонда, которое было в правительственной версии (в августе правительство уже сделало перераспределение почти на 30 млрд грн в пользу резервного фонда из программы обслуживания долга и других)

• 1 млрд грн – другие сокращения из-за экономии средств в Минмолодежьспорта, Минцифры, Минкульте, Минобразования, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтегарции, Минвосстановления, ЦИК (по выборам местных депутатов) и другие

• 662,2 млн грн из Государственной таможенной службы

• 227,8 млн грн – сократили расходы на содержание органов власти (СКМУ, Госпродпотребслужба, Госстат, ВАКС, Высший суд интеллектуальной собственности, Госгеонадра, Госслужба морского и водного транспорта, Госэнергоэффективности, Госагенство туризма, Госавиаслужба, ГАСУ, Агентство управления госдолгом, НАГС и другие)

В то же время, согласно обнародованным данным, возобновлены расходы на обслуживание государственного долга в сумме +14,9 млрд грн, потому что в августе (после регистрации законопроекта 11417) 24,5 млрд грн было направлено по обслуживанию долга на резервный фонд Государственного бюджета.

Также, как указано, предлагают новую субвенцию для ОМС (+2 млрд грн) на питание учащихся начальных классов.

Предлагается изменить принцип распределения "военного НДФЛ" на три месяца 2024 года: сейчас только 25% "военного НДФЛ" идет в общий фонд госбюджета, предлагается увеличить эту долю до 59%, а по специальному фонду оставить 41% и отменить направление "военного НДФЛ" "на Минстратегпром (это увеличит ресурс бюджета для ВСУ и других военных на 11,2 млрд грн).

Безопасность и оборона остаются абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.