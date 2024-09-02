Комітет схвалив збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн: що передбачається

Фото: Генштаб ЗСУ

Комітет ВР з питань бюджету рекомендував схвалити в цілому доопрацьований законопроєкт №11417 зі збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд гривень. Про це написала голова бюджетного комітету, нардеп Роксолана Підласа у Facebook.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Як додав нардеп Ярослав Железняк у Telegram, була тяжка дискусія на комітеті з питань бюджету.

"Уряд просив у цілому і одразу зі змінами. Декілька депутатів з різних фракцій, включно зі мною, виступили або з пропозиціями ще внести зміни або ставити тільки за основу з правом подавати правки. Зокрема, скоротити фінансування марафону та каналу Рада. Та багато інших пропозицій. Але рішення в цілому може в залі заблокувати будь-який депутат і тоді у друге читання зайдемо", – написав Железняк.

Які зміни передбачаються:

• Близько 115,4 млрд грн – скорочення видатків з обслуговування та погашення державного боргу (в урядовій версії було – 125,6 млрд грн)

• Додаткові близько 216 млрд грн планується залучити від розміщення ОВДП (планувалось +160 млрд грн в урядовій версії)

• Додатково близько 100 млрд грн отримаємо від перевиконання податків і зборів (а планувалось раніше – 76 млрд грн)

• Близько 12,7 млрд грн – надходження від акцизів на пальне і тютюн (було – 13,7 млрд грн)

• Близько 30 млрд грн – це очікувані надходження від нових податкових змін (планувалось 125 млрд грн)

• Скорочення/відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду на 25,5 млрд грн

Основні позиції скорочення видатків, згідно з оприлюдненими даними:

• 11,2 млрд грн – з Мінстратегпрому (з програми "розвитку ОПК". Це кошти так званого "військового ПДФО". Водночас у Міністерства залишаються кошти на цій програмі по загальному фонду – передбачено 7,7 млрд грн на рік + залишок накопиченого з початку року "військового ПДФО" по спецфонду – близько 32 млрд грн)

• 8,6 млрд грн – невикористані кошти Мінсоцполітики (план закладений в бюджеті перевищив фактичні видатки за 8 місяців року)

• 4,5 млрд грн – відмовились від поповнення Резервного фонду, яке було в урядовій версії (в серпні уряд вже зробив перерозподіл майже на 30 млрд грн на користь резервного фонду з програми обслуговування боргу та інших)

• 1 млрд грн – інші скорочення через економію коштів в Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульті, Міносвіти, НАЗК (з фінансування політичних партій), Мінреінтегарції, Мінвідновлення, ЦВК (з виборів місцевих депутатів) та інші,

• 662,2 млн грн з Державної митної служби

• 227,8 млн грн – скоротили видатки на утримання органів влади (СКМУ, Держпродспоживслужба, Держстат, ВАКС, Вищий суд інтелектуальної власності, Держгеонадра, Держслужба морського і водного транспорту, Держенергоефективності, Держагенство туризму, Державіаслужба, ДАСУ, Агентство управління держборгом, Держфінмоніторинг, НАДС та інші)

Водночас відповідно до оприлюднених даних, відновлено видатки на обслуговування державного боргу у сумі +14,9 млрд грн, тому що в серпні (після реєстрації законопроєкту 11417) 24,5 млрд грн було спрямовано з обслуговування боргу на резервний фонд Державного бюджету.

Також, як вказано, пропонують нову субвенцію для ОМС (+2 млрд грн) на харчування учнів початкових класів.

Пропонується змінити принцип розподілу "військового ПДФО" на три місяці 2024 року: зараз лише 25% "військового ПДФО" іде в загальний фонд держбюджету, пропонується збільшити цю частку до 59%, а зі спеціального фонду залишити 41% і скасувати спрямування "військового ПДФО" на Мінстратегпром (це збільшить ресурс бюджету для ЗСУ та інших військових на 11,2 млрд грн).

Безпека та оборона залишаються абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові витрати покривають виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень.