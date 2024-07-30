"Потрібен буфер $12-15 млрд". Затягування війни збільшить потреби України у 2025 році

Фото: depositphotos.com

Україні потрібні додаткові гарантії на отримання фінансової допомоги від партнерів у розмірі $12-15 млрд на 2025 рік, оскільки попередні розрахунки базувалися на прогнозі закінчення війни до середини 2024-го, який не збувся. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи необхідність підвищення податків та збільшення державних запозичень.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

"Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 млрд гривень і ось є рішення, як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоб ми могли профінансувати бюджет", – сказав він.

"Зараз, відповідно до програми МВФ, запевнень наших партнерів недостатньо, щоб ми могли подати збалансований бюджет на наступний рік. Коли готували програму, один із ключових параметрів визначав, що активна фаза війни діятиме до середини 2024 року. Як бачимо, цей прогноз не реалізувався. Тому зараз ми постійно проговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібно додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде продовжена у 2025 році й нам потрібно мати буфер. Додаткові потреби на 2025 рік ми оцінюємо у $12-15 млрд", – сказав він.