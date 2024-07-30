"Потрібен буфер $12-15 млрд". Затягування війни збільшить потреби України у 2025 році
Україні потрібні додаткові гарантії на отримання фінансової допомоги від партнерів у розмірі $12-15 млрд на 2025 рік, оскільки попередні розрахунки базувалися на прогнозі закінчення війни до середини 2024-го, який не збувся. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи необхідність підвищення податків та збільшення державних запозичень.
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"Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 млрд гривень і ось є рішення, як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоб ми могли профінансувати бюджет", – сказав він.
"Зараз, відповідно до програми МВФ, запевнень наших партнерів недостатньо, щоб ми могли подати збалансований бюджет на наступний рік. Коли готували програму, один із ключових параметрів визначав, що активна фаза війни діятиме до середини 2024 року. Як бачимо, цей прогноз не реалізувався. Тому зараз ми постійно проговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібно додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде продовжена у 2025 році й нам потрібно мати буфер. Додаткові потреби на 2025 рік ми оцінюємо у $12-15 млрд", – сказав він.
- 25 липня Марченко закликав країни Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) прискорити запуск механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) і зробити його доступним із перших днів 2025 року.
- У червні 2024 року лідери країн-членів Великої сімки погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Згідно із задумом, вага кредиту ляже на G7. Україна буде отримувати гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.