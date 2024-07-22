Марченко про підвищення військового збору: Країни, які ухвалюють складні рішення, виграють війни

Сергій Марченко (Фото: EPA / MICHAEL REYNOLDS)

Міністр фінансів Сергій Марченко закликав Верховну Раду підтримати законопроєкт про підвищення військового збору. Це складний, але вимушений крок, написав Марченко в колонці для LB.ua.

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"Війна невблаганна і вона триває. Тому ми маємо відповідати на нові запити Сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Така потреба становить 500 млрд гривень", – написав Марченко.

Основним джерелом фінансування додаткових військових потреб стануть внутрішні запозичення (220,1 млрд грн).

Частково потреби закриють коштом фактичного перевиконання доходів держбюджету в першому півріччі 2024 року (75,8 млрд грн), скороченням видатків (65,7 млрд грн) і уже проголосованим підвищенням акцизу на пальне (16,9 млрд грн).

Решту 121,8 млрд грн має принести підвищення ставок військового збору.

"Міжнародний досвід показує, що країни, які своєчасно ухвалюють складні рішення, виграють війни", – вказав Марченко, коментуючи цю пропозицію.

Як приклад він навів Велику Британію, яка у період Першої світової війни змогла значно збільшити податкові надходження шляхом підвищення ставки податку на прибуток з 6% до 30%. Це дало змогу країні забезпечити значні кошти для фінансування військових витрат. У США під час тієї ж війни гранична податкова ставка зросла з 7% до 77%, що також сприяло значному зростанню надходжень.

Друга світова війна знову підтвердила цей принцип. У Великій Британії максимальна ставка податку на прибуток підвищилася до 97,5%. У США податок на найнижчий рівень доходів зріс з 4% до 23%, а податки на надприбутки доходили до 94%.