Марченко о повышении военного сбора: Страны, принимающие сложные решения, выигрывают войны

Сергей Марченко (Фото: EPA / MICHAEL REYNOLDS)

Министр финансов Сергей Марченко призвал Верховную Раду поддержать законопроект о повышении военного сбора. Это сложный, но вынужденный шаг, написал Марченко в колонке для LB.ua.

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"Война неумолима и она продолжается. Поэтому мы должны отвечать на новые запросы Сил обороны и других военных ведомств на дополнительное финансирование. Такая потребность составляет 500 млрд гривен", — написал Марченко.

Основным источником финансирования дополнительных военных потребностей станут внутренние заимствования (220,1 млрд грн).

Частично потребности закроют за счет фактического перевыполнения доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года (75,8 млрд грн), сокращением расходов (65,7 млрд грн) и уже проголосованным повышением акциза на топливо (16,9 млрд грн).

Остальные 121,8 млрд грн должно принести повышение ставок военного сбора.

"Международный опыт показывает, что страны, своевременно принимающие сложные решения, выигрывают войны", — указал Марченко, комментируя это предложение.

В качестве примера он привел Великобританию, которая в период Первой мировой войны смогла значительно увеличить налоговые поступления путем повышения ставки налога на прибыль с 6% до 30%. Это позволило стране обеспечить значительные средства для финансирования военных расходов. В США во время той же войны предельная налоговая ставка выросла с 7% до 77%, что также способствовало значительному росту поступлений.

Вторая мировая война снова подтвердила этот принцип. В Великобритании максимальная ставка налога на прибыль повысилась до 97,5%. В США налог на самый низкий уровень доходов вырос с 4% до 23%, а налоги на сверхприбыли доходили до 94%.