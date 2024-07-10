Нелегитимная Государственная дума приняла закон, который может увеличить доходы России в 2025 году на $30 млрд за счет налогов

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Нижняя палата нелегитимного российского парламента в среду, 10 июля, приняла закон, предусматривающий повышение налогов для населения и бизнеса. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

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С 2025 года в России будет введена дифференцированная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Действующая ставка НДФЛ остается на уровне 13% только для доходов до 2,4 млн рублей в год (по действующему курсу – до $27 000). Все, что выше, облагается повышенными ставками, которые могут достигать 22%.

Российские депутаты также приняли закон о повышении налога на прибыль организаций до 25%.

Как пишет Reuters, повышение налогов способно принести России около $30 млрд дополнительных доходов в 2025 году для увеличения расходов и финансирования войны против Украины без ущерба для финансовой стабильности.

Законопроект еще предстоит проголосовать верхней палате парламента, но в России это, как правило, формальность.

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