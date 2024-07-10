Россия повысила налоги для населения и бизнеса, чтобы финансировать войну против Украины
Нижняя палата нелегитимного российского парламента в среду, 10 июля, приняла закон, предусматривающий повышение налогов для населения и бизнеса. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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С 2025 года в России будет введена дифференцированная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Действующая ставка НДФЛ остается на уровне 13% только для доходов до 2,4 млн рублей в год (по действующему курсу – до $27 000). Все, что выше, облагается повышенными ставками, которые могут достигать 22%.
Российские депутаты также приняли закон о повышении налога на прибыль организаций до 25%.
Как пишет Reuters, повышение налогов способно принести России около $30 млрд дополнительных доходов в 2025 году для увеличения расходов и финансирования войны против Украины без ущерба для финансовой стабильности.
Законопроект еще предстоит проголосовать верхней палате парламента, но в России это, как правило, формальность.
- В Минфине США считают, что если бы не агрессия, российский ВВП был бы на 5% больше.
- В начале 2023 года Bloomberg Economics посчитал, что к 2026 году размер ВВП России будет на 8% меньше, чем мог быть, если бы Путин не отдал приказ атаковать Украину. В деньгах это $190 млрд, что примерно равно общему годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.
- Глава Центробанка России считает, что российский ВВП растет быстрее, чем задано конструкцией.
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