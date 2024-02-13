"Примерно так выглядел Советский Союз". МВФ считает обманчивым экономический рост России

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Полномасштабная агрессия против Украины подпитывает экономику России, но эти показатели обманчивы, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Об этом она сказала в интервью CNBC в кулуарах дубайского World Government Summit.

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"О чем это говорит? О том, что это военная экономика, где государство – которое, давайте вспомним, имело очень большие запасы, созданные за многие годы фискальной дисциплины, – инвестирует в эту военную экономику. Если вы посмотрите на Россию, там сегодня растет производство для военных, а потребление падает. Приблизительно так выглядел Советский Союз – высокий уровень производства, низкий уровень потребления", – сказала Георгиева.

Она считает, что в экономике России далеко не все так прекрасно, как пытаются рассказывать в Кремле.

"На самом деле я считаю, что российскую экономику ждут очень тяжелые времена из-за оттока людей и сопровождающего санкции ограниченного доступа к технологиям. Поэтому цифры хоть и выглядят хорошо, но за ними скрыта большая картина, и эта картина не очень хорошая", — сказала Георгиева.