"Приблизно так виглядав Радянський Союз". МВФ вважає оманливим економічне зростання Росії
Повномасштабна агресія проти України підживлює економіку Росії, але ці показники оманливі, вважає директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Про це вона сказала в інтерв'ю CNBC в кулуарах дубайського World Government Summit.
"Про що це свідчить? Про те, що це воєнна економіка, в якій держава – яка, згадаймо, мала дуже великі запаси, створені за багато років фіскальної дисципліни, – інвестує в цю воєнну економіку. Якщо ви подивитеся на Росію, там сьогодні зростає виробництво для військових, а споживання падає. Приблизно так виглядав Радянський Союз – високий рівень виробництва, низький рівень споживання", – сказала Георгієва.
Вона вважає, що в економіці Росії далеко не все так прекрасно, як намагаються казати у Кремлі.
"Насправді я вважаю, що російську економіку чекають дуже важки часи через відтік людей і обмежений доступ до технологій, який супроводжує санкції. Тому цифри хоч і виглядають гарними, але за ними прихована більша картина, і ця картина не дуже хороша", – сказала Георгієва.
- У Мінфіні США вважають, що якби не агресія, російський ВВП був би на 5% більшим.
- На початку 2023 року Bloomberg Economics порахував, що до 2026 року розмір ВВП Росії буде на 8% меншим, ніж міг би бути, якби Путін не віддав наказ атакувати Україну. У грошах це – $190 млрд, що приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.
- Глава Центробанку Росії вважає, що російський ВВП зростає швидше, "ніж задано конструкцією".