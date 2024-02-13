"Приблизно так виглядав Радянський Союз". МВФ вважає оманливим економічне зростання Росії

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Повномасштабна агресія проти України підживлює економіку Росії, але ці показники оманливі, вважає директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Про це вона сказала в інтерв'ю CNBC в кулуарах дубайського World Government Summit.

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"Про що це свідчить? Про те, що це воєнна економіка, в якій держава – яка, згадаймо, мала дуже великі запаси, створені за багато років фіскальної дисципліни, – інвестує в цю воєнну економіку. Якщо ви подивитеся на Росію, там сьогодні зростає виробництво для військових, а споживання падає. Приблизно так виглядав Радянський Союз – високий рівень виробництва, низький рівень споживання", – сказала Георгієва.

Вона вважає, що в економіці Росії далеко не все так прекрасно, як намагаються казати у Кремлі.

"Насправді я вважаю, що російську економіку чекають дуже важки часи через відтік людей і обмежений доступ до технологій, який супроводжує санкції. Тому цифри хоч і виглядають гарними, але за ними прихована більша картина, і ця картина не дуже хороша", – сказала Георгієва.