"Їхати будемо швидко, але недовго". У Росії офіційно визнали перегрів економіки

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Глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна визнала, що російська економіка входить у фазу перегріву – дефіциту виробничих і трудових ресурсів. Про це вона сказала на брифінгу після рішення підвищити основну відсоткову ставку.

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За словами Набіулліної, зростання російського ВВП у третьому кварталі 2023 року значно перевищило очікування й оперативна статистика за четвертий квартал вказує на збереження тенденції. Це свідчить про те, що економіка працює на межі своїх можливостей.

"Уявіть, що економіка – це автомобіль. Якщо намагатися їхати швидше, ніж задано конструкцією автомобіля, і щосили давити на газ, то двигун рано чи пізно перегріється, і далеко ми не поїдемо. Їхати, можливо, будемо швидко, але недовго", – сказала вона.

"У разі перегріву економіки створення кожної додаткової одиниці товару даватиметься економіці дедалі складніше і дорожче. Спроба зростати швидше за потенціал шляхом м'якої грошово-кредитної політики виллється в зростання цін, яке все більше з'їдатиме заощадження та зростання зарплат. Як наслідок, реального зростання добробуту суспільства ми не отримаємо", – сказала вона.

Підвищенням ставки Набіулліна намагається стримати інфляцію в Росії і уникнути цього сценарію.